Regresa festival de poesía multilingüe a Nueva York

60 poetas, de 22 paises, comparten sus creaciones en cinco idiomas.

A partir de este 4 de octubre, durante tres días Nueva York será una auténtica torre de Babel de la poesía a la inversa, a la que se entra hablando cinco lenguas y de la que se sale disfrutando una sensibilidad que une y eleva el espíritu por encima de todas las diferencias.

Fiesta de la poesía. Del misterioso aliento que convirtió a los hombres en dioses pequeños, consumadores de los más extraños e ininteligibles sortilegios. Para decir con el gran Odysseas Elytis, “Ahora tendré a mi lado un cántaro de agua inmortal/ La forma del viento que sopla libremente/ Y tus manos aquellas donde será torturado el Amor/ Y aquel caracol donde resonará el Egeo”.

Por cuarto año consecutivo la ciudada celebra el festival multilingüe The Americas Poetry Festival of New York 2017. Un encuentro internacional de escritores organizado por los poetas y profesores Carlos Aguasaco, Yrene Santos y Carlos Velásquez Torres.

En la edición de este año participan sesenta poetas de veintidós países con obras en cinco idiomas diferentes: español, inglés, griego, lituano y portugués.

Dentro del grupo de escritores invitados se destacan el poeta español José María Álvarez uno de míticos Nueve Novísimos, la poeta lituana Ilzė Butkutė, el portugués João Luís Barreto Guimarães, poeta y realizadora cinamatográfica Michelle Yasmine Valladares (India/USA), el poeta chicano Christopher Carmona, la jamaiquina Keisha-Gaye Anderson, el colombiano Luis Fernando Macías, quien dicatará una conferencia sobre su coterraneo el poeta León de Greiff, la brasileña Ana Rüsche, y el norteamericano Scott Hightower.

Las sedes del TAPFNY 2017 son the City College of New York Center For Worker Education, la casa natal de Walt Whitman en Long Island, el Consulado de Argentina y el Instituto Cervantes de Nueva York. Al igual que en las ediciones anteriores, Artepoética Press ha publicado una antología multilingüe que conmemora el festival.

Para el poeta y profesor Carlos Velásquez Torres, uno de los tres organizadores de esta fiesta poética, “TAPFNY es una verdadera expresión de respeto, inclusión y un festival de diversidad”. El festival crece cada año gracias a un esfuerzo colectivo y dialógico fundado en una visión académica y literaria incluyente que fleja la riqueza cultural que confluye en las Américas.