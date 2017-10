Un koala perdido en la ciudad

Este Koala completamente adorable, se vio fuera de su habitat y muy asustado

Este pequeño koala ha causado mucho revuelo, pero tenía sus motivos.

El animal se vio rodeado de autos en una transitada carretera, en Australia, y decidió subir a una plataforma de petróleo. Esa era su mejor opción para mantenerse a salvo. Naturalmente, la decisión del koala tuvo sus consecuencias, y los vecinos quisieron rescatarlo.

Sin embargo, este terco koala les demostró que quería hacer las cosas a su manera. Si él estaba ahí era por algo y no bajaría tan fácilmente. Cuando llegó un equipo de rescate, él se mantuvo firme, no quería bajar. No había otra opción, tuvieron que subir a por él.

En el video de abajo, publicado el 3 de octubre de 2017, el equipo de rescate llega hasta el koala, que se aferra a la parte superior de la plataforma de petróleo. Afortundamente, los rescatadores fueron capaces de bajar al marsupial y ponerlo a salvo.

Tras un chequeo con el veterinario, el animal se encuentra bien. Pero esta no es la primera vez que este koala en particular ha sido rescatado. ¡Ya lo han salvado en otras ocasiones y en lugares distintos!