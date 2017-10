Por este post en Facebook sobre masacre en Las Vegas la despiden de CBS

Hayley Geftman-Gold ha recibido amenazas de muerte

“El pez muere por la boca”, dice un conocido refrán.

Una exejecutiva de la cadena televisiva CBS puede dar fe de eso. Además de haber sido despedida de su empleo, enfrenta amenazas de muerte luego de publicar en Facebook su opinión sobre la masacre en Las Vegas.

Hayley Geftman-Gold tuvo que acudir a la Policía en Manhattan, Nueva York, luego de recibir varias amenazas en la red a raíz de una publicación en la que decía que “ni siquiera simpatizaba” con las víctimas del tiroteo reportado este domingo en el festival anual de música country Route 91 Harvest.

“Si ellos no hacen nada cuando niños son asesinados, yo no tengo esperanza de que los Repugs (palabra despectiva para referirse a los republicanos) vayan a hacer lo correcto. Yo ni me simpatizo porque los fanáticos de la música country son usualmente defensores de armas”, comentó la entonces vicepresidenta y consejera sénior en transacciones estratégicas de CBS a un estatus en Facebook.

Al enterarse de la publicación, la dirección de la cadena despidió a la mujer bajo el argumento de que “su visión como fue expresada en redes sociales es completamente inaceptable para nosotros en CBS. Nuestros corazones están con las víctimas en Las Vegas”.

Geftman-Gold se disculpó el lunes por su publicación, pero éso no logró echar para atrás la decisión ejecutiva.

“Estoy muy arrepentida de haber minimizado el significado de cada vida afectada por el terrorismo de Stephen Paddock anoche y por el dolor provocado a los seres queridos de las víctimas”, dijo.