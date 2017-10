Kate del Castillo y Sean Penn se vuelven a enfrentar por “El Chapo”

Hay una luz al final del túnel, se llama VERDAD. There’s a light at the end of the tunel, it’s called TRUTH. October 20th. Bio/series in 3 parts. @netflix @netflixlat #thedayimetelchapo #cuandoconocialchapo

A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Oct 10, 2017 at 9:43am PDT