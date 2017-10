Reportero agredido por Eduardo Yáñez rompe el silencio tras incidente

Paco Fuentes habló del altercado que tuvo con el actor de telenovelas

Paco Fuentes fue el reportero agredido por Eduardo Yáñez durante un evento en Los Ángeles. Al actor de telenovelas no le gustó que se le preguntara sobre su hijo, perdió la paciencia y le soltó tremenda cachetada al periodista de “El Gordo y La Flaca”.

Después de que el video hiciera explotar las redes sociales son reacciones diversas, Fuentes estuvo en el programa presentado por Lili Estefan y Raúl de Molina para hablar del incidente.

“Todavía sigo con coraje, con adrenalina, con impotencia en la que no logro entender“, dijo el reportero vía satélite. “Muchos me preguntaban que como no reaccioné ante esta definitiva acción violenta … simple y sencillamente son segundos en los que no se piensa. Son segundos en los que yo estaba parado en un piso laboral en el que yo estaba realizando preguntas a una figura publica”.

Fuentes además dijo “que no hay ninguna justificación” de lo que le hizo Yáñez y terminó en el hospital para que lo revisara un médico.

También salió a relucir que otros compañeros ya le habían preguntado sobre el caso del hijo, que había acudido a redes sociales para pedir ayuda monetaria.

“A pesar de que otros compañeros ya le habían hecho esta pregunta, yo cuando le hago la pregunta yo se lo hago en un contexto general“, apuntó.

Lili Estefan dijo que si ella hubiera estado en su lugar, le hubiera dejado de preguntar cuando el actor empezó a decir groserías y que cuando tenga un hijo, sabrá porque Yáñez reaccionó de tal manera.

Al final de la entrevista De Molina bromeó diciendo “ya sabemos que por lo menos puedes ir 5 rounds con Canela”.