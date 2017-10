Thalía se destapó y comprobó que tiene el mismo cuerpazo de hace 25 años

Feeling blessed and great today on my birthday! 🎉 🎂💃🏼 Sintiéndome feliz y agradecida por tanto amor hoy en mi cumple. 🙏🏻🦄💕🎈🎁 #hbdtome🎂 #blessed #graciasdios

A post shared by Thalia (@thalia) on Aug 26, 2017 at 5:52pm PDT