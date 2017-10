Donativo para construir estudio de televisión

Gale Brewer, la presidenta del condado de Manhattan, donó $700,000 dólares a la Escuela Secundaria de Medios y Comunicaciones para construir un estudio de televisión. Localizada en Washington Heights, la institución educativa tiene 420 estudiantes que vienen de todas partes de la ciudad, primordialmente del Alto Manhattan y de El Bronx.

Juan Villar, director de la escuela, compartió que el estudio de televisión será un estudio de estudiantes para estudiantes. “Esta es una escuela que le quiere dar una voz a sus alumnos. Lo que sucederá en el estudio de televisión será decisión de ellos”, dijo Villar.

La donación de Brewer ayudará a la escuela a cumplir con su meta de ser más avanzada tecnológicamente. Actualmente, los estudiantes reciben una computadora para completar su trabajo escolar. El estudio de televisión incorporará nuevos programas de periodismo, entre ellos el desarrollo del programa cinematográfico.

Los estudiantes esperan crear programas de televisión sobre la cultura pop, deportes, música, moda, vida cotidiana, sus experiencias y las realidades de la vida adolescente. El estudio beneficiará a los estudiantes incrementando la libertad de expresión, al igual que promoverá el periódico escolar “The Legacy”, dirigido por los alumnos. Todos estos aspectos han impresionado a Brewer.

La adición de un estudio de televisión en la secundaria beneficiará a todos los estudiantes. “Esto es emocionante y será una gran experiencia de aprendizaje para los estudiantes”, señaló la presidenta del condado.

En 2015, gracias a Brewer, la escuela recibió instrumentos musicales como donación en colaboración con Amp Up. Debido a esta donación los programas de bellas artes han producido espectáculos increíbles en el teatro de la escuela.

El estudio de televisión también beneficiará a la comunidad de Washington Heights. Los estudiantes han expresado que “el estudio de televisión no solo es de nuestra escuela, sino también de nuestra comunidad”. Esperamos invitar a nuestros padres y a los residentes del área a colaborar en producir nuevos programas y eventos.

“Esto es muy emocionante para todos nosotros”, expresó Brewer.

-Shanita Baker, Marieme Jiddou y Lessley Perez son estudiantes de la High School for Media and Communications, Class of 2019.

Periodistas del futuro

El Diario y la High School for Media and Communications forman alianza para ayudar a las nuevas generaciones que aspiran a seguir carreras en la industria de medios. Todas las semanas abriremos un espacio a los estudiantes de esta secundaria para sus trabajos periodísticos.