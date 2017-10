Actriz porno encontró la “excusa perfecta” para cancelar grabación de video con discapacitado

Tras decisión de Amaranta Hank el hombre respondió: "Yo ya estoy acostumbrado a que siempre me saquen el cuerpo. Fin, no diré nada más."

Lo que parecía un sueño alcanzado para Yeimis Echeverry, se desvaneció unas cuantas horas después. La posibilidad que tenía este hombre en condición de discapacidad de grabar un video con Amaranta Hank, actriz porno colombiana, ya no existe.

El trato se rompió unilateralmente por parte de la actriz y aunque el hecho causó indignación, Yeimis Twitteó:

Ya calmados todos 1 fue un chiste que no le gustó y ya, normal 2 si ella quisiera sacar el cuerpo lo haría y ya, no necesita esto — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) October 18, 2017

¿Pero a qué chiste se refiere? Al mismo que habría incomodado a la actriz y con el cual justificó la cancelación de lo acordado.

El hombre, en su cuenta de la red social, habría escrito el siguiente mensaje, el cual fue borrado minutos después: “Vivimos en un mundo que le pide a los hombres no culearse a las mujeres y botarlas en ves de enseñar a ellas a no dejarse culear tan fácil”. Según su línea de tiempo él habría estado copiando el estilo de tweet de otro usuario, pero el intento no le salió nada bien.

Vivimos en un mundo donde enseñan a los hombres a cuidarse de no ser emburundangados, en vez de enseñar a las mujeres a NO EMBURUNDANGAR. — Tuto Ramirez (@DonAbsy) October 18, 2017

La actriz mostrándose indignada por el mensaje, teniendo en cuenta que ella grabaría una escena porno con Yeimis, publicó el siguiente comunicado a través de Twitter y con ello canceló el trato.

Un comunicado sobre el video porno con Yeimis Ariel. Con esto está dicho todo. Gracias. pic.twitter.com/hOoouP2VrE — Amaranta Hank (@AmarantaHank) October 19, 2017

Amaranta ha sido fuertemente criticada en las redes pues hay quienes creen que habría estado buscando la forma de romper el trato. Por otra parte, hay mujeres que aplauden su decisión pues consideran que así estaría haciendo respetar al género femenino.