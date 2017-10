La Guía de los vagos para salvar el mundo: ¡Se acabaron las excusas!

Se acabaron las excusas para no aportar nuestro granito de arena en la lucha para lograr un mundo mejor, ya no tenemos que ser líderes mundiales para contribuir, todos somos líderes naturales a nuestra propia manera y forma. La organización Naciones Unidas recientemente publicó su “The Lazy Person’s Guide to Saving the World” (Guía de los vagos para salvar el mundo), una lista que nos brinda varias ideas para tomar acción y poder contribuir en la batalla por la erradicación de la pobreza, la justicia, seguridad alimentaria y por supuesto, la desigualdad.

Son pasos muy sencillos que nos permiten accionar y tener un rol importante desde el lugar que nos brinde mayor facilidad de acuerdo a los tres niveles de acción recomendados, ya sea desde la comodidad de nuestro sofá (nivel 1), desde la casa en general (nivel 2), o fuera del hogar (nivel 3). A continuación vamos a destacar solo algunas acciones simples que pueden tener un impacto significativo, a saber:

Cosas que puede hacer desde el sofá:

Ahorre energía eléctrica, desconectando los aparatos eléctricos cuando no requiera de su uso. Puede programar los aires acondicionados (ajuste del termostato) y apagar las bombillas innecesarias. Esta idea ya la había recomendado en mi artículo sobre cambio climático para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “5 iniciativas de ciudadanía responsable para detener el cambio climático”, en el 2016.

El cambio climático llegó para quedarse y no sabemos si los árboles serán testigos de esto. El siguiente consejo viene de una persona que adora tocar el papel y el olor de los libros, pero estoy logrando grandes progresos con mi amor hacia el contenido digital. ¡No imprima! ¿Necesita recordar algo que ha visto en línea? Escríbalo en una libreta o, mejor aún, apúntelo en una nota digital y ahorre papel. Los árboles y en consecuencia los ríos, se lo agradecerán.

Las redes sociales constituyen el ciberespacio donde la sociedad actual se comunica con mayor facilidad. Manténgase informado sobre el avance de los ODS a través la cuenta @GlobalGoalsUN. Aprovecha para informar y compartir en las redes sobre las acciones que estás tomando, usando el hashtag #globalgoals.

Cosas que puede hacer en casa:

La rica ducha después de un largo día de trabajo. La guía nos invita a tomar duchas cortas. Además, podemos tener la ducha cerrada mientras usamos el jabón. Las bañeras necesitan muchos más litros de agua que una ducha de entre 5 y 10 minutos.

La televisión grande que le tenemos cariño por sus 20 años de funcionamiento. Sustituya los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo energético más eficiente y cambie las bombillas de la casa.

Si puede, instale paneles solares en su casa. ¡De este modo, también se reducirá su factura de electricidad!

Cosas que puede hacer fuera de casa:

Para reducir la pobreza y generar empleos, compre productos locales. Apoyar los negocios de su zona ayuda a la gente a conservar su empleo y contribuye a impedir que los camiones tengan que desplazarse grandes distancias.

Vacúnese y vacune a sus hijos. Proteger a su familia de enfermedades también ayuda a la salud pública.

Son pequeñas acciones con un impacto inmenso, desde llevar su propia bolsa reutilizable a la compra, mantener su carro en estado óptimo para ahorrar combustibles o solo tomar las servilletas que necesitamos. ¡Nuestro planeta se lo merece!

-Geovanny Vicente Romero es un analista político, consultor internacional y profesor establecido en Washington D.C. Comentarista político en medios como BBC, entre otros. Es el fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Sigue a Geovanny en Twitter @geovannyvicentr)