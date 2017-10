Ana Gabriel grabará un disco de música de banda

La cantante méxicana, considerada como la reina de la balada romántica, ofrecerá un concierto este domingo en el Madison Square Garden como parte de su gira 'Recopilando amor', en la que canta sus más grandes éxitos

La cantante y compositora mexicana Ana Gabriel adelanta que pronto comenzará la grabación de un disco consagrado a la música de banda y explica que aunque ya ha explorado este género en otras oportunidades, siente que necesitaba dedicar más tiempo a este ritmo típico de su tierra natal.

“Tengo en planes próximamente la grabación de un disco de banda, de la banda de mi tierra, Sinaloa. Es algo que aún cuando ya lo he interpretado en algunos discos anteriores, no lo he hecho de manera completa. Espero poder entregárselo al público para el año entrante”, comenta la cantante que se presentará este domingo en el Madison Square Garden.

La artista, que incluye en su repertorio temas tan populares como ‘Luna’, ‘Quién como tú’ y ‘Simplemente amigos’ y que tiene una discografía que abarca más de 30 producciones asegura que su próxima función en el Madison Square Garden representa un reto, sin importar cuantas veces haya cantando en el referido escenario.

“Nunca me trazo una expectativa como tal, pero cada vez que regreso a un escenario tan importante como lo es el Madison Square Garden el compromiso es mayor por mi parte en tratar de superar lo que hicimos la última vez. Sólo espero poder complacer al público y que salgan felices después que hagamos una noche mágica llena de música y canciones”, comenta la cantautora que llega a la ciudad como parte de la gira ‘Recopilando amor’, en apoyo al álbum del mismo título.

La intérprete de ‘El cigarrillo’ cuenta que durante este viaje a la Gran manzana no tendrá tiempo de pasear por la ciudad, pero comparte sus actividades y lugares preferidos. De igual forma, describe los momentos que más disfruta cuando está lejos de los escenarios.

“Como vengo de un concierto en Miami usualmente lo que hago es quedarme a descansar para poder brindarle al público lo mejor de mí el domingo. Las veces que he tenido la oportunidad de ir Nueva York me encanta pasear por Central Park, caminar por sus calles y disfrutar de ese ambiente único que tiene la ciudad”, comenta y agrega: “Cuando no estoy de gira, me gusta mucho mi casa, mis libros, mis series. Disfruto de la soledad de mi habitación y estar con mis hijas de cuatro patas. También cocinar para mis amigos y compartir en familia”.

Al hablar de la vigencia de sus canciones, tras más de tres décadas sobre los escenarios, la artista que forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, considera que la clave de su permanencia radica en su constancia y disciplina, pero sobre todo en el hecho de que sus canciones han sido legada de padres a hijos.

“Los padres me han heredado a sus hijos y ellos a los suyos. Honestamente vivo eternamente agradecida del público. Siempre digo que esta carrera me ha dado muchas satisfacciones, pero también no es menos cierto que la disciplina ha sido quizás el mayor estandarte que me ha guiado por la misma”, comenta.

Ana Gabriel describe además su experiencia con esta gira con la que hace un repaso a sus más grandes éxitos. Este recorrido la llevará por ciudades como Atlanta, Washington D.C., Oakland, Los Ángeles, McAllen, Chicago, Denver y Las Vegas, antes de regresar a México para cerrar el tour con una función en la ciudad de Querétaro.

“Hasta este momento esta gira ha sido maravillosa. Verdaderamente pensé que era el momento ideal de, precisamente, recopilar todo ese amor que me entregan los fans en cada una de las ciudades donde hemos tenido la oportunidad de llegar con nuestro show. Es mucho lo que ellos me han dado y me siguen dando y recopilar ese amor entre ambos es algo que disfruto muchísimo”, concluye.