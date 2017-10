Houston Astros vs Los Angeles Dodgers, Juego 3 Serie Mundial, horario y canales de TV

La serie está 1-1 y luce bastante pareja

La Serie Mundial se traslada a Texas para el tercer juego. El triunfo 7-6 de los Astros la noche del miércoles dejó las cosas empatadas a un juego.

“Los Ángeles, tenemos un problema”: Houston empata la Serie Mundial

El equipo local anuncia a Lance McCullers Jr (7-4) como abridor después que tuviera una gran presentación contra New York Yankees. Por los Dodgers irá Yu Darvish (10-12).

Por TV e Internet

Qué: Los Angeles Dodgers @ Houston Astros

Dónde: Minute Maid Park, Houston

Hora: 8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

TV: FOX, FOX Deportes

Internet: FOX Sports GO, FUBO