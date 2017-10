Con actuaciones casi perfectas en Houston, Yu Darvish es la gran apuesta de los Dodgers

El abridor japonés se siente cómodo en Minute Maid Park e intentará darle a Dodgers la ventaja en el 'Clásico de Otoño'

Dodgers y Astros fueron los equipos que en el mes de agosto lograron adquirir los servicios de los dos pitchers de más calidad que estaban disponibles en el mercado: Justin Verlander para Houston y Yu Darvish para Los Ángeles. No es necesariamente una casualidad que estos equipos están en la Serie Mundial.

Houston sacó el triunfo en la apertura de Verlander el miércoles, aunque el lanzador todavía invicto con su nuevo conjunto no tuvo decisión tras la voltereta de los Astros.

Y ahora es el turno del japonés Darvish, que abrirá por Los Ángeles en el estadio de los Astros tratando de darle a su equipo el comando de la serie luego de la sacudida del juego 2.

Darvish, que ha estado lanzando muy bien en la postemporada, con triunfos sobre Arizona en la Serie Divisional (5 innings, 2 hits, 1 carrera, 7 ponches, 0 bases) y contra Chicago en la Serie de Campeonato (6.1 innings, 6 hits, 1 carrera, 7 ponches, 0 bases), tiene en su brazo derecho mucha responsabilidad.

Abrir un juego de Serie Mundial es por sí sola una presión importante; hacerlo luego de la implosión del bullpen de los Dodgers el miércoles significa que de la actuación de Darvish podría venir lo mismo un posible triunfo angelino para poner en orden a los Astros, que una peligrosa desventaja en territorio hostil (los Astros marchan invictos en esta postemporada en el Minute Maid Park con récord de 6-0).

Un dato interesante y alentador para Los Ángeles es que Darvish, quien antes de llegar a los Dodgers lanzaba en la misma división de los Astros pero con el uniforme de los Rangers de Texas, ha sido muy dominante en Houston. Su récord ahí es de 4-1 con 2.16 de carreras limpias. Eso incluye un juego a principios de la temporada de 2013 en el que se quedó a un out de lanzar el perfecto.

Marwin González, el mismo hombre que le dio jonrón a Kenley Jansen en la novena entrada en el juego 2, sacó una rola que pasó entre las piernas de Darvish y se escurrió de hit al jardín central. La brillante actuación fue adornada por 14 ponches.

Un año después, el japonés tenía a los Astros a ritmo perfecto otra vez hasta que dio una discutida base por bolas con dos outs en la sexta entrada. El juego sin hit se le escapó en el octavo inning. Así que Yu estará en un estadio donde claramente se siente cómodo.

“Es mejor saber que he pitcheado antes aquí, pero el juego de mañana (hoy) puede ser totalmente distinto a mis anteriores aperturas. Quizá me da un poco de ventaja, pero en realidad no importa”, comentó Darvish, con vehemencia, ayer.

En su más reciente juego contra Houston volvió a lucirse. El pasado 12 de junio, Darvish ganó 6-1 con 7 entradas en las que recibió únicamente un imparable y una carrera. Y fue en el mismo estadio que este viernes temblará con el tercer partido del Clásico de octubre.

El abridor de los Astros será el derecho Lance McCullers Jr., quien cuando sale inspirado también puede ser un serpentinero difícil de conectar por la fuerza de sus curvas. Las estadísticas dicen que no hay un pitcher que lance un porcentaje más alto de curvas que él (47%).

Los Dodgers fueron el equipo que mejor bateó contra curvas en la campaña regular según datos de Statcast con promedio al bate de .274, aunque en los playoffs están con sólo .167.

JUEGO 3 SERIE MUNDIAL

Juego: LA Dodgers (Yu Darvish 10-12) en Houston (Lance McCullers 7-4)

Hora: 5 pm Pacífico / 7:00 pm Centro / 8:00 pm Este

Estadio: Minute Maid Park, Houston

TV: FOX/FOX Deportes