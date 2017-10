¿Voldemort? El ultrasonido más terrorífico de la historia

Como si se tratara de un caso de ciencia ficción, el ultrasonido realizado a la madre de un pequeño pareciera que muestra el rostro de un ser extraño, incluso, muchos ya lo compararon con el villano de la saga de Harry Potter, Voldemort.

Esta situación comenzó en septiembre cuando Sharni Turner, una mujer australiana compartió en Twitter el ultrasonido de su pequeño, el cual, curiosamente fue una toma frontal del cráneo, lo que causó el revuelo, pues ella mismo bromeó diciendo que era “lo más aterrador” que jamás hubiera visto.

My ultrasound technician decided to do a front face image of my baby and it was the most terrifying thing over ever seen in my fuckiNG LIFE pic.twitter.com/k1k3u6vyEE

— sharni (@sharniiturner) 8 de septiembre de 2017