Bajo investigación hombre que embistió con su vehículo a manifestación de inmigrantes

Un nuevo video obtenido EN EXCLUSIVA por La Opinión, muestra el momento en el que Daniel Wenzek, convicto de abuso sexual a un menor en 2006, se va encima de una manifestación en California

El hombre que el jueves pasado embistió con su vehículo una manifestación pro-TPS en Brea, California, “fue intencional en sus actos y claramente estaba enfocándose en hombres y mujeres de piel morena”, acusó este lunes la vice presidenta del Sindicato de Empleados del Servicio (SEIU) María Elena Durazo

La líder sindical agregó que el incidente es consecuencia de la “ideología de odio” que algunos líderes políticos están fomentando.

Ahora, un nuevo video obtenido EN EXCLUSIVA por La Opinión y tomado por Hugo Soto, organizador de la Local 11 de SEIU en Los Ángeles, muestra al vehículo acelerando sobre un grupo de activistas que intentaban detenerlo, para detenerse cuando aparecieron varios policías.

Daniel Wenzek, de 56 años de edad, fue arrestado en la escena del incidente por la policía de la ciudad de Brea, California tras dirigir su carro sobre el grupo de manifestantes que pedían la extensión del Estatus Temporal de Protección que acoge a cerca de 300,000 inmigrantes.

Wenzek fue convicto de agresión sexual contra un menor -14 años- en 2006 y sirvió tres años en la cárcel. Luego de ser liberado, su nombre permanece en la lista de agresores sexuales registrados por el estado de California.

La Opinión intentó hablar con el portavoz de la policía de Brea Darrin Deveraux y este diario aún está a la espera de una entrevista para detallar lo ocurrido tras el incidente.

Otros medios informaron que Wenzek había salido en libertad y que el asunto estaba “bajo investigación”. La agencia Associated Press reportó que el teniente Adam Hawley, también de Brea PD, dijo a ese medio que la policía no tenía “ninguna indicación de que (Wenzek) estuviera tratando de dañar a alguien”.

Según portavoces de SEIU, organización que ayudó a planear la protesta ante las oficinas del congresista republicano Ed Royce, los activistas presentes se agruparon frente al carro cuando este se dirigió hacia ellos en la intersección de Birch y Brea.

“Cuando ví a la gente agrupándose me di cuenta que algo pasaba”, dijo Andrew Cohen, portavoz de Unite HERE Local 11, local sindical de Hoteles y Restaurantes en Los Ángeles presente en la manifestación.

“Cuando me acerqué vi al carro empujando a la gente y parece que el hombre decidió seguir hacia adelante a pesar de los manifestantes que estaban en la intersección”, agregó.

Según SEIU, tres miembros del sindicato y dos empleados del mismo fueron llevados al hospital. Las heridas fueron leves.

Yesenia Reyes, una salvadoreña con TPS que está sindicalizada bajo Unite HERE y se encontraba en la manifestación, dijo que el incidente le afectó porque no lo esperaba y nunca había visto algo como esto en este país.

“No pude dormir durante tres noches seguidas”, dijo Reyes. “El se fue sobre nosotros, el resultado es que sentimos que hay gente a la que no importamos para nada, no somos nadie para ellos”.

Rachel Gumpert, de UNITE Here, alegó que el incidente “recordó el ataque con un vehículo en Charlotesville” en el que un supremacista blanco arremetió contra manifestantes anti racismo y mató a una de ellos.

La policía de Brea colocó un comunicado en su página de Facebook explicando la postura oficial sobre el incidente, al que se adosaron numerosos comentarios hostiles al grupo de inmigrantes.

Varios comentarios indicaban que ellos hubieran hecho lo mismo y que todos los manifestantes “debían estar en la cárcel”.

Un hombre llamado Rick Landreth comentó que “los ilegales atacan a un civil estadounidense y la policía de Brea arresta al estadounidense, ese es el verdadero titular”.

Otros mencionaron a “manifestantes pagados” y a “marcha ilegal”, y criticaron a la policía por no proteger al hombre del vehículo quien, según otro comentarista “estaba bajo prisión falsa” y “temía por su vida” de parte de los manifestantes.

El comunicado de la policía, sin embargo, explica que la marcha era legal y que los manifestantes habían bloqueado brevemente la intersección pero ya estaban dispersándose bajo órdenes policiales.

“Con respecto al automovilista, aunque tenía luz verde para entrar en la intersección, no puede hacerlo hasta que esté seguro. Claramente no era seguro y puso en peligro la vida de varias personas con sus acciones. Desde nuestra perspectiva, parecía que los manifestantes no comenzaron a golpear su automóvil hasta que comenzó a conducir entre la multitud”, reza el comunicado de Brea PD colgado en la página.

Brea PD agregó que aún estaba investigando todos los aspectos del incidente y buscando testigos y pruebas, e instó a la comunidad a comunicarse con el departamento al teléfono 714-990-7625 con testimonios, videos u otras evidencias de lo ocurrido.

En su Facebook, Wenzek tiene varios posts alegóricos a su partidismo republicano y a su fe cristiana, así como algunos mensajes anti-Obama.

Durante el ataque, el hombre gritó “ustedes no son policías” mientras se acercaba a los manifestantes en la intersección con su vehículo y algunos intentaban que no siguiera adelante, hasta que varios policías se pusieron delante del vehículo.