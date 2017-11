Desde Venezuela: Rawayana trae una propuesta musical diferente

Los chicos de Rawayana están promocionando su disco "Trippy Caribbean"

Hoy, en el Facebook Live de La Opinión contamos con la presencia de dos integrantes del grupo Rawayana, Alberto “Beto” Montenegro y Andrés “Fofo”, quienes actualmente están realizando su tour “Trippy Caribbean“, nombre de su última producción musical y con el cual también definen el género al cual están representando.

Durante la entrevista conversamos sobre la nominación que tienen en los Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Y aunque reconocen que muchos otros músicos luego de entrar en el mercado anglosajón comercializan su música, ellos concordaron que por su parte no están interesados en dar ese paso. Su proceso musical tanto en sonido como en letras es más “orgánico”.

También reconocen que astros del reguetón como Maluma y J Balvin están influenciados, musicalmente hablando, por sus raíces. Lo cual indudablemente también pasó con los chicos de Rawayana. Sin embargo, aún cuando respetan el género que estos dos representan, ellos no están dispuestos a entrar en el ritmo ni en la composición musical. Sobre todo porque “no me siento bien cantándo esas letras. Las digo y siento que tampoco suenan bien”, aseguró Beto.

La banda estára presente en la 18 edición de Los Latin Grammy que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre, sin embargo no tocarán durante el evento. Adelantaron que para diciembre estarán en Argentina. Y también visitarán países como Chile, entre otros.

Para 2018 probablemente sigan promovomiento “Trippy Caribbean” y empiecen con la composición y planeación del nuevo disco. Por su parte Andrés “Fofo” reveló que antes de que finalice este 2017 se vendrán nuevas sorpresas, las que probablemente incluyan duetos musicales muy interesantes como el que ya realizaron con Natalia Lafurcade.

Cabe destacar, que la Academia Latina de la Grabación confirmó la participación en la ceremonia de los Latin Grammy a artistas como: J Balvin, Bad Bunny, Flor de Toloache, Luis Fonsi, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maluma, Residente y Sofía Reyes. La gala también contará con algunas actuaciones especiales como Steve Aoki, Alessia Cara, Logic y French Montana.

