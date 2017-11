El actor Brad Bufanda saltó de un edificio de L.A. y se suicidó

El actor saló del piso número 13

Brad Bufanda saltó a la fama gracias a su papel en la serie “Veronica Mars“. Hoy vuelve a ser noticia luego de haber saltado de un edificio en la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades han confirmado el suicidio.

Con 34 años de edad, el cuerpo del actor fue encontrado el miércoles de esta semana, con heridas de gravedad -según se reveló en la autopsia- a 300 cuadras de la Fuller Avenue, alrededor de las 12:45 a.m. Se ha confirmado que Brad saltó del piso número 13.

El actor se dio a conocer en otras series como “Days of our Lives“, “Malcolm in the Middle” y también participó en “CSI: Miami“.