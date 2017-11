La Víbora: Lo siento pero no lo siento

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nadie

Lo siento pero no lo siento que perdieran los Dodgers, aunque me odien sus fans. La verdad estoy de acuerdo en muchos aspectos con mi fino amigo, Juan Rivera, quien dice que los seguidores de este equipo reciben muy poco a cambio de lo que esa franquicia de beisbol se embolsa cada año.

¿En verdad no han podido ganar la Serie Mundial en 29 años? ¿Con toda la plata y poder que tiene? ¿O sea, 29 años chupándole millones de dólares a la gente y no ha sido capaz de hacerse del mejor equipo del mundo? Ahí algo anda mal, ¿no creen?

Así que bien por los Astros, y bien por la ciudad de Los Ángeles, que no tendrá esos festejos que bloquean el tráfico por horas y que desatan la pasión de muchos fans alocados. No worries, solo esperen otros 29 años para ver si acaso vuelven a llegar a la final. Mientras tanto, sigan llenándole los bolsillos a ese club.

En otras cosas más o menos igual de terroríficas, me sigue sorprendiendo la cantidad de depredadores sexuales que hay por todas partes. Pero más me ha impresionado la cantidad de mujeres que acusan a mujeres que han sido víctimas de estos insensatos de trepadoras y oportunistas. Que por qué se callaron por tanto tiempo, que por qué hasta ahora que son famosas, que se lo merecen por querer ser estrellitas de cine…

Yo creo que algo anda mal en las que piensan así. O de plano nunca las han acosado. Pero para empezar, el acoso sexual en el caso de Hollywood se dio bajo situaciones de poder; es decir, yo soy el director (o productor) y si quieres trabajar en mi película tienes que hacerme el “favorcito”.

Muchas mujeres habrían aceptado, muchas no. Pero el punto es que esto no debería existir, esto no debería suceder. Querer ser famosa no es nada malo, querer estar en Hollywood no es malo. Lo malo es toparte con estos depravados, y ahí comienza todo el problema. Espero de verdad que le llegue su hora a todos los Harvey Weinstein del mundo.

Y para terminar, sigo en shock total. Yo creo que debería de haber una ley que le prohiba a las Kardashian salir de su casa. Pero en vista de que no se puede, por lo menos que les prohiban imitar a celebridades latinas. ¿Vieron el video de Kim personificando a Selena? Es que es algo como para dejarte traumado de por vida.

La socialité se puso uno de los trajes icónicos de la cantante, una peluca y dizque se puso a bailar igual que la reina del tex-mex. Yo al principio pensé que se trataba de un travesti, pero luego me di cuenta de que era la mismísima Kim. Ya saben con todo el cuerpo operado y deforme. Con decirles que desde ese día no he podido dormir. En serio.