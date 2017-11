Ninel Conde está viviendo un problema como el de Marjorie de Sousa, pero a la inversa

Su ex no le da pensión y el juez le ha otorgado visitas con su hijo

Ninel Conde está viviendo un verdadero infierno por el pleito legal que sostiene con su ex Giovanni Medina por la custodia de su hijo de tres años, Emmanuel.

Contraria a la discreción con la que intentó manejar su problema durante semanas, el “Bombón Asesino” expresó con lujo de detalle las dificultades con las que se ha enfrentado ahora que un juez le ha permitido a Medina llevarse a su hijo durante los fines de semana.

En entrevista con el programa mexicano “Hoy”, Ninel se dijo harta de los ataques mediáticos de Medina y dio su posición respecto:

“Es importante que la gente sepa la verdad, cuando salgo del país, se decretó que tengo que dejar a mi hijo. Él está comenzando a tener confusiones (sobre cuál es su casa), está empezando a afectar la salud de Emanuel”, dijo la cantante.

Y es que según Ninel, Medina es descuidado con su hijo y no quiere que las nanas lo ayuden a cuidarlo. Para ella, el juez ha sido permisivo en exceso, contrario a lo que pasa en el caso de Marjorie de Sousa, donde otro magistrado ha limitado a Julián Gil a visitar se una hora a la semana en un centro de convivencia.

“Yo estoy revisando con mis abogados, no quiero que no vea a su papá, él lo quiere y viceversa, lo que quiero es orden. En su cumpleaños le tocó a su papá, yo no pude llevarlo a Miami. Lo expongo porque he llorado la ausencia de mis hijos”, dijo.

Ninel confesó que Medina no le ha dado pensión durante los tres años de edad del pequeño.

“Estos ataques mediáticos se me hacen terribles, solo quiero cuidar a mi hijo, a los tres años están formando su identidad”, concluyó.

Ninel adelantó que este martes habría otro golpe público de Medina a su calidad como madre, en el que una publicación dirá que su casa no es apta para cuidar a un niño.