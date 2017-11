Un Halloween seguro

Halloween no es una fiesta que celebré con mis hijos cuando eran jóvenes. No me gustaba los aspectos de terror de esta fiesta. Pero si sé que a los niños les encanta vestir de traje y la atracción de recoger caramelos es irresistible. Si usted celebra esta fiesta con sus hijos, debe tomar algunas precauciones.

1. Asegúrese de saber donde su hijo adolescente va a recoger dulces, trick or treat. Es una noche en que la gente mala se aprovecha de los niños.

2. Acompañe a sus hijos cuando vayan a recoger caramelos para que sepa que están seguros.

3 Recoge los caramelos temprano en la noche cuando todavía hay luz de día.

4. Evite tiendas que estén llenas. La multitud hace más fácil perder a su hijo.

5. Compruebe cualquier fruta que se les vea evidencia de que ha sido alterada. Ha habido informes de noticias donde las frutas han sido inyectadas con veneno.

6. Compruebe los caramelos que reciben para asegurarse que la envoltura esté intacta. Si no le está, bótelo.

7. Asegúrese de que es fácil para su hijo/a correr y andar en el disfaz. Si tiene que escapar o salir rápidamente, usted quiere que su hijo/a no tenga ningún obstáculo.

Algunos padres planean sus fiestas de Halloween en su propia casa para garantizar la seguridad de sus hijos. Nunca olvide que su prioridad es mantener a sus hijos seguros.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School