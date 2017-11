¿Cómo reaccionó Jenna Dewan cuando se enteró que Channing Tatum había sido stripper?

El reputado actor sintió desde el primer momento que debía ser sincero con su entonces novia en relación a su pasado laboral

Desde que se conocieran durante el rodaje de la ya icónica cinta ‘Step Up’ (2006) y se enamoraran perdidamente el uno del otro, los actores Channing Tatum y Jenna Dewan se han consagrado como una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo, sobre todo desde que contrajeran matrimonio en el año 2009 y en 2013 dieran la bienvenida a su hija Beverly.

Y como ha querido dejar ahora patente el atractivo intérprete, uno de los factores que han jugado un papel clave a la hora de afianzar su idílica relación hace referencia a la política de transparencia total a la que, desde el principio de su romance, ambos se han sometido para evitar que ciertos secretos pudieran dañar la confianza que ambos han depositado siempre el uno en el otro.

Tanto es así, que en una de las primeras citas de las que disfrutaron los dos enamorados para conocerse mejor y empezar a forjar su historia de amor, Channing no dudó en revelarle a Jenna que antes de dar comienzo a su carrera cinematográfica se había ganado la vida como stripper, desnudándose casi por completo para eventos tales como despedidas de soltera y otros espectáculos relacionados.

“Creo que se lo conté en una de las primeras cenas que tuvimos juntos. No sé, la verdad es que no me lo pensé mucho porque nunca me ha incomodado ser sincero al respecto. Lo primero que me dijo fue: ‘¿Pero qué?’. Tenía que saberlo, al igual que el resto de la gente”, ha relatado el artista al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’.

Al margen de la expresión de sorpresa inicial, lo cierto es que a su ahora esposa no le importó lo más mínimo el pasado laboral de Channing y, menos aún, los entresijos de una profesión por la que no sentía más interés que la que se desprende de los primeros segundos de curiosidad.

“Es bastante gracioso, pero la verdad es que las chicas suelen hacer menos preguntas que los chicos ante casos similares. Los chicos quieren saberlo absolutamente todo sobre ese tipo de experiencias, que si cuánto tiempo estuviste haciendo eso, que si cuánto ganabas y que si tuviste que desnudarte del todo”, aseguró en la misma conversación.

Hace siete años, sin embargo, y en medio de una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, el afamado actor decidió pronunciarse por primera vez en público sobre su pasado como stripper antes siquiera de haber compartido tan delicada información con algunos de sus seres queridos, que tuvieron que enterarse del asunto al mismo tiempo que buena parte de los telespectadores de Estados Unidos.

“Recuerdo que la primera vez que vine a tu programa y te conté esto, en ese momento mi padre no sabía que había trabajado brevemente como stripper. La verdad es que no se tomó nada bien tener tener que conocer ese pequeño detalle por la televisión“, explicaba a su paso por el mismo espacio televisivo hace unos meses.