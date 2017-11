Ricardo Arjona confesó insólita situación erótica

Una fan en primera fila le hizo tremenda escena porno al guatemalteco

Ricardo Arjona estuvo en Argentina y durante su estadia conversó con varios medios, dentro de la promoción del disco Circo Soledad, su más reciente producción. Durante una entrevista con un periódico local, el guatemalteco contó una particular experiencia en uno de sus conciertos.

Al parecer una fan que se encontraba en las primeras filas realizó un “ritual erótico“ que no le permitió ni al cantante, ni a su banda concentrarse para dar el concierto. Arjona recalcó que el incidente no se dio en Argentina, y no quiso dar a conocer el nombre de dicho país, por respeto.

Ricardo cuenta, que por la forma en la que ella estaba manipulando un “elemento” destinado a seducir, a él hasta se le olvidaron las canciones. “Fue uno de los peores conciertos que hemos dado por culpa de una sola persona“, le declaró el cantante al Clarín.

La historia de la fan no terminó en el concierto. Arjona cuenta que uno de los músicos la invitó al hotel. “Entonces fui y le dije que no podía creerlo, que nos había arruinado el concierto a todos. Y la tipa seguía con el elemento erótico”. El periodista de dicho medio quiso saber si esta persona terminó por alegrarle la noche al cantante, a lo que este respondió con humor “No precisamente a mí, lamentablemente“.