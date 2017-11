George Takei habla de las acusaciones de acoso sexual en su contra

Niega conocer a Scott. R. Brunton

El actor George Takei, de 80 años y conocido por haber dado vida al personaje de Hikaru Sulu en la primera serie de televisión de ‘Star Trek’, no ha tardado en responder a través de las redes sociales a las acusaciones que sobre él vertía el exmodelo Scott. R. Brunton hace unos días, en el que parecía otro capítulo más de la interminable ola de escándalos sexuales que se han venido destapando en los últimos tiempos en el seno de Hollywood.

De forma más concreta, el citado Brunton alega que el ahora activista y estrella de las redes sociales trató de aprovecharse de él mientras este se encontraba “inconsciente”, hasta el punto de que habría tocado incluso sus partes íntimas durante un encuentro que habría tenido lugar en el año 1981. Por su parte, Takei asegura ahora que semejante episodio “simplemente nunca ocurrió” y que ni siquiera conoce a la persona que le ha llevado a protagonizar, muy a su pesar, tantos titulares estos días.

“Los eventos que esta persona describe de la década de los 80 simplemente nunca ocurrieron, y no tengo ni idea de por qué está sacando esta historia a la luz. Me estoy esforzando sobremanera para intentar recordar a este tal señor Brunton, pero la verdad es que no puedo decir que le conozca de nada”, explica tajante el intérprete por medio de su perfil de Twitter, antes de dejar entrever su indignación ante lo que considera un uso frívolo e interesado de la grave problemática que se desprende de las agresiones sexuales.

“Me tomo muy en serio este tipo de acusaciones, y por ello os proporciono una respuesta seria, meditada y que no es fruto de un mero impulso. Esta persona asegura que el hipotético incidente se produjo hace cerca de 40 años, lo cual no tiene ningún sentido. Todos aquellos que me conocen, ahora y desde esos años, saben que ese tipo de comportamiento va totalmente en contra de mis principios éticos, y la mera idea de que alguien me acuse de algo así me resulta personalmente doloroso”, ha añadido en su publicación.

El por lo general extrovertido artista, quien cuenta con uno de los perfiles en redes sociales más seguidos por los aficionados a la ciencia ficción y, hace unos meses, estrenó su primera web series junto a su marido Brad Altman, tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de dar las gracias al hombre de su vida, con quien lleva nueve años de sólido matrimonio, y a todos aquellos fans que ya le han trasladado su apoyo ante la desagradable experiencia que está viviendo.

“Brad, quien está cien por cien a mi lado en este asunto, como compañero de vida que ha sido durante los últimos 30 años y ahora marido, respalda por completo mi versión de los hechos. No sabéis hasta qué punto es de vital importancia para mí contar con su amor y su cariño en estos tiempos difíciles. Gracias también a todos los que me habéis mandado mensajes tan reconfortantes estos días, vuestra confianza y amabilidad significan mucho para mí. Soy vuestro en la gratitud, George”, reza el extracto final de su comunicado.