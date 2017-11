Afirman que Melissa Mark-Viverito estaría contemplando la Gobernación de Puerto Rico

Aunque la presidenta del Concejo Municipal afirma que no ha decidido cuál será su futuro, asegura que desea seguir luchando por la recuperación de su isla

En diciembre próximo la actual presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, terminará su labor en el órgano legislativo de la Gran Manzana y aunque aún no ha mencionado formalmente que pasará con su carrera política, no se descarta que ponga sus ojos en la Gobernación de Puerto Rico.

Así lo dejó ver el periódico Daily News, tras una entrevista con la líder demócrata en su tercera visita a la isla, donde confesó que luego del paso del Huracán María por Puerto Rico, que causó gran devastación en la isla, desea seguir involucrada en la ayuda a su isla.

“Sin duda será así, porque esto es por un tiempo largo (…) Yo nací y me crié aquí, entonces ¿cómo no voy a amar, cuidar y ser apasionada y hablar abiertamente sobre las cosas que importan”, le dijo la puertorriqueña a la publicación, advirtiendo que sus comentarios no muestran intereses políticos, pero haciendo pensar a muchos en esa idea.

“No debería haber una suposición automática de que, como soy un funcionario electo ahora, de alguna manera estoy tratando de usarlo como plataforma para otra cosa (…) Estoy hablando porque mi gente se merece algo mejor. Merecemos respeto y merecemos el mismo trato y voy a usar mi voz para plantear eso, por lo que no debería haber una suposición de que me estoy postulando para un cargo”.

Mark-Viverito también aseguró que Puerto Rico precisa de un gobierno distinto.

“Creo que necesitamos un mejor liderazgo del que tenemos ahora. Y estoy comprometida a hacer lo que debe suceder”, dijo. “Así que no sé lo que voy a hacer”, enfatizando nuevamente que aun no toma una decisión sobre lo que hará cuando le diga adiós al Concejo.

“Podría ayudar aquí, estoy segura, pero creo que debido a que la respuesta ha sido tan inadecuada en el lado federal, ahí es donde necesito poner mis energías”, dijo. “Así que ya veremos, pero estoy tratando de sopesar eso ya que paso más tiempo aquí, y trabajo aquí y allá. Solo estoy averiguando cuál es el mejor camino para mí. Así que aún no estoy segura de lo que va a ser”.