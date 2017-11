Video: Yuri le dice sus verdades a exTimbiriche en ‘La Voz México’

Luego de que resultara avante en las audiciones, Alexa Lozano le hace el feo al reality y decide salir del programa

Tremendo lío el que ha armado Alexa Lozano, quien el pasado 29 de octubre audicionó en el programa ‘La Voz México’, resultando seleccionada por Carlos Vives, que de último momento giró su silla para que formara parte de su equipo.

En un video que circula en redes sociales, se puede apreciar a la exTimbiriche, quien por decisión propia, decide interrumpir una de las batallas para anunciar su salida, provocando así la molestia de los coaches y de Yuri, quien la tachó de soberbia.

“Yo creo algo, hay algo que se aplica, es una ley divina, al humilde Dios lo exalta y al soberbio Dios lo humilla, así nada más”, dijo tajantemente la veracruzana, quien invitó al escenario a Alexa, diciéndole que dejara su pose de diva y se subiera a cantar.

Por su parte, Alexandra Lozano siguió montada en su papel y se excusó diciendo que ella ya tenía una trayectoria y que ese sueño no es para ella, cediendo así el lugar a su compañera.

“Tengo el honor y el privilegio de haber pertenecido a dos de los grupos más importantes de México; ‘Fandango’, con su ‘Autos, Moda y Rock and Roll’ y después, tengo el gran honor de haber estado en la banda más importante de México, ‘Timbiriche’, con su ‘Muriendo Lento’. Es un gran privilegio para mí estar aquí pero este sueño no me corresponde”, expresó Alexa.