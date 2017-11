¿Cómo leer los mensajes borrados de WhatsApp?

¡Acá te tenemos el truco!

Más tardan creando una herramienta innovadora que genera cierto grado adicional de privacidad, que hallando la forma de develar los contenidos. WhatsApp no ha sido la excepción. La plataforma de comunicaciones por mensajes de texto, de voz y video, hace unos meses dio a sus usuario la posibilidad de borrar los mensajes ya enviados siempre y cuando el receptor no los hubiera leído. Si eres el que lo envía es perfecto, si por el contrario eres quien lo recibe podrás no disfrutar mucho de la opción. O por lo menos antes de conocer estos trucos.

¿Te ha pasado que recibes la notificación de un nuevo mensaje y cuando lo abres ya no existe? Si tienes Android en su versión 6 o 7, como sistema operativo, podrás leerlos. No completos, pero algo es algo. Este truco te permitirá leer solo los 100 primeros caracteres del mensaje y no habilita ningún tipo de documento adjunto. Es mejor que quedarse con la curiosidad de ¿qué me habrán escrito? Eso sí, tienes un tiempo límite para acceder a este contenido.

Según reveló el portal web Android Jefe la primera y más sencilla estrategia (que también es aplicable para equipos iPhone) es revisando las notificaciones de la aplicación, las cuales debían estar activas previamente en el celular. Es como cuando te llega un nuevo mensaje, si tienes activas las notificaciones, eso te da un pequeño “abre bocas” del mensaje completo.

Si lo hubieras borrado puedes ir a la ventana de ajustes en tu teléfono, configuraciones de la aplicación y allí encontrarás la posibilidad de recuperar los mensajes borrados. El hecho de no necesitar una aplicación adicional pone la opción a los pies das de muchos más usuarios.

Si pese a esto no pudiste acceder a los mensajes, hay otra forma de hacerlo, para esta sí es obligatorio tener un Android con las condiciones ya nombradas.

Hay una aplicación llamada Notification History que es descargable en una gran mayoría de los aparatos. Una vez se accede a los contenidos se deben buscar las notificaciones que antepongan la palabra WhatsApp y que vayan con un mensaje que dice “android.txt”.

Según explica el portal esto no se debe a una falla ni del aparato ni de la aplicación. Es una posibilidad que se abre a los usuario Android puesto que el sistema guarda un registro limitado. Por lo anterior los contenidos tienes una fecha de vigencia, posterior a ella son borrados definitivamente.