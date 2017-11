Aseguran que José José está libre de cáncer

De acuerdo con el Diario Basta!, el cantante fue operado de un tumor en el páncreas con éxito

Luego de que hace unos días José José fue intervenido en el hospital de Nutrición de la CDMX, en donde se le retiró un tumor cancerígeno del páncreas, afortunadamente el cantante tuvo una operación exitosa y se encuentra en plena recuperación. En entrevista para BASTA!, el médico que lo operó y que es especialista en hígado y páncreas, el doctor Carlos Chan, explicó los detalles de la intervención.

“Operamos a José del páncreas. Después de que le hicimos a don José un tratamiento prolongado de quimioterapia y radioterapia hubo muy buena respuesta al punto que llegó ese tumor a reducirse y ser operable, sí hubo un cierto riesgo y complicaciones potenciales pero se pudo quitar por completo, la cirugía fue todo un éxito”.

El doctor aseguró que el Príncipe esta fuera de peligro.

“Está libre de cáncer porque le quitamos el tumor por completo durante la cirugía, está todavía en terapia en muy buenas condiciones, está por pasar a piso. Lo que sigue es que continúe con su vida, va estar cinco días aquí. Medicamente la operación quitó toda célula maligna, podría requerir de otra cosa posiblemente después. La respuesta fue muy buena de Don José, por eso lo operamos, porque hay pacientes que aún con quimioterapia no se les puede operar, pero él estuvo estable y el tumor no progresó”.

“José estaba en buenas condiciones para operarse, fue una cirugía programada. La cuestión es que en el 80 por ciento de los casos esos tumores se detectan muy avanzados y son inoperables y con don José se pudo hacer la intervención. Pero él estaba en un punto intermedio porque el tumor estaba adherido a una venas importantes y por eso se le dieron las quimioterapias y las radioterapias primero hasta que se decidió quitárselo”.

El medico señaló que el cantante permanecerá internado por el momento.

“Va estar aquí cinco días, de la operación ya está bien, no ha habido ninguna complicación, por eso ya le empezamos a dar líquidos, le cambiaremos la dieta y ya lo vamos a poner a caminar. El señor está muy contento, está muy optimista, siempre está contento y siempre le hemos dicho las cosas como son. No puede recibir visitas por ahora, no es conveniente ahorita. Él debe de llevar una calidad de vida normal y tomarse sus medicamentos. Su hígado esta cien por ciento normal, no le veo nada malo”.

En cuanto al peso, el doctor dijo que es cuestión de tiempo.

“Ha bajado mucho de peso, por parte del tumor, pero también por cuestiones metabólicas de azúcar, pero poco a poco va ir subiendo de peso”, explicó.