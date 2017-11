Luis Vargas tendrá una ‘típica’ noche de bachata y merengue

El bachatero ofrecerá un concierto en el que participarán como invitados especiales los más destacados exponentes del merengue típico

El cantante y guitarrista Luis Vargas, una de las voces más representativas del género de la bachata, protagonizará un encuentro a son de güira, guitarra y acordeón, que fundirá dos de los más populares ritmos dominicanos, en un sólo escenario.

Vargas, también conocido como ‘El Rey Supremo’, celebra 26 años de trayectoria y asegura que cuando piensa en la evolución de su carrera no le queda otra opción que sentirse agradecido por el respaldo de un público que no sólo le ha ayudado a internacionalizar su música, sino que además le ha convertido en profeta en su propia tierra.

“La gente que ve mis logros piensa que todo ha sido perfecto, que todo ha sido fácil, pero no es así. A lo largo de mi carrera he saltado muchos obstáculos, momentos difíciles, pero todo ha servido para fortalecerme. Me siento eternamente agradecido de mi gente, del público que respalda mi música, que ha llevado mis canciones por tantos lugares lejanos y que me ha seguido todo este tiempo”, agrega.

Vargas, actuará este sábado en el United Palace en un concierto denominado ‘Mega Bacha-Típico’, en el que tendrá como invitados especiales a renombrados intérpretes de merengue de la República Dominicana, entre los que figuran Krency García, mejor conocido como ‘El prodigio’ y Fefita ‘La Grande’. Se suman también a esta fiesta Elvis Martínez, Yovanny Polanco, Urbanda y José Galán.

“Este concierto es muy especial porque participarán artistas que admiro, amigos a los que sigo, que me gusta lo que hacen. Además es en el Alto Manhattan, que es como llegar a mi casa. Sé que el público disfrutará mucho este concierto, tanto como yo”, comenta el intérprete de ‘Loco de amor’, ‘El envidioso’ y ‘Volvió el dolor’”.

Al repasar el comienzo de su carrera, el artista cuenta que con tan sólo nueve años de edad su mamá le puso en las manos su primera guitarra y en ese instante empezó a enamorarse de la música. Recuerda que cuando comenzó su carrera habían artistas que tocaban un género marginado, poco conocido, que simplemente llamaban ‘música de amargue’ y llamo su atención que la guitarra era el instrumento clave en este ritmo.

“Cuando incursioné en este campo, al género no se le llamaba bachata, era sólo eso, ‘música de amargue’. Había un grupo de artistas destacados, pero en realidad no tuve un patrón que seguir. Fui creando mi propio estilo. Para mí la música nunca fue un negocio, ha sido siempre una pasión. Luego las cosas se fueron dando y casi 30 años después, sigo aquí lleno de proyectos, porque hay Luis Vargas para rato”, agrega.

Por décadas, ha sido vinculado a una fuerte rivalidad con su compatriota Anthony Santos, conocido como ‘El Mayimbe de la bachata’, quien comenzó su trayectoria de la mano del propio Vargas. Quizás por eso, cuando piensa en un aspecto que le molesta del ambiente en el que desenvuelve, el cantante señala el afán por hacer comparaciones y hablar de los artistas como si se tratara de gladiadores.

“Nunca he estado en competencia con nadie y pienso que los artistas no subimos al escenario a batallar, la música no es una lucha de boxeo. Cada artista es diferente, en estilo, timbre de voz, personalidad. Cada artista tiene su público. Yo no subo a la tarima a noquear a nadie. Lo único que siempre me ha importado es el aplauso del público”, concluye Vargas, quien estrenó recientemente el sencillo ‘Borracho y loco’ y quien además se prepara para hacer una gira por Suramérica.

En detalle:

Qué: Concierto ‘Mega Bacha-Típico’ con Luis Vargas

Dónde: United Palace, 4140 Broadway.

Cuándo: Sábado 18 de noviembre

Información: http://www.ticketmaster.com