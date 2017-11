Kate del Castillo podría enfrentar demanda de Televisa

Ya se contradijo la actriz de sus declaraciones iniciales

Kate del Castillo acaba de salir de una cuando ya está metida en otra y es que hay medios que aseguran que Televisa la va a demandar por difamar a Televisa.

Todo fue a raíz del documental de “El Chapo” que se lanzó el mes pasado.

“En ese tiempo yo no lo entendía, pero si me molestaba. En las comidas de publicistas básicamente eras una elegida si te invitaban a las reuniones. Porque literalmente esas juntas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas, que son la gente que mete el dinero a Televisa…”, dijo la actriz.

Last day with my sis @vdelcastillotv 😍❤️ Último día con mi hermana #veronicadelcastillo 😢 A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Nov 14, 2017 at 1:52pm PST

Ahora, de acuerdo a El Universal, Kate podría enfrentar a Televisa en los tribunales de Estados Unidos por las declaraciones.

La estrella de “La reina del sur” ahora se contradice de lo dicho anteriormente.

“Yo no hablé de ningún catálogo, yo sólo hablé de las comidas de publicistas que es a lo que a mí me invitaban, y cuando me enteré que eran, que eran básicamente de irte a sentar a entretener a los publicistas pues yo dije ‘no porque yo trabajo en esta empresa pero de actriz, ese no es mi trabajo, pero si me invitan a una comida yo voy con mi novio’”, explicó la actriz a SDP.