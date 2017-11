Video: Adriana Fonseca confirma ser víctima de acoso sexual

La actriz sufrió mucho pero cuenta que "no viene al caso" revelar los nombres

Adriana Fonseca sufrió acoso en más de una ocasión cuando iniciaba su carrera. Y si no revela quiénes lo hicieron es porque considera que en México no sucedería algo similar a lo de Harvey Weinstein, quien fue destituido de su propia empresa y castigado por la industria hollywoodense tras darse a conocer la serie de abusos cometidos contra varias mujeres.

“Si digo tres nombres, mañana no me dejan entrar a ciertas empresas. No es temor, es ver la película completa, no creo que aporte nada revelando nombres“, compartió la actriz.

“Creo que aporto más diciendo que, por favor, eduquemos a nuestros hombres y que entiendan que las mujeres si vestimos sexis no es porque nos queremos ir a la cama con ellos”.

La veracruzana dijo que seguramente muchas de sus compañeras han vivido lo mismo que ella, pero que hasta que no existan evidencias, no habrá mucho qué hacer.

“Seguramente con esto me voy a echar a muchos enemigos, pero no voy a decir nombres porque no me interesa meterme en ese rollo porque tengo muchas cosas que hacer.

“No viene al caso (decir quién fue). Si es algo que pasó hace 20 años, como que sonaría más a que me estoy haciendo publicidad a que realmente voy a aportar algo“, agregó.

Para ella lo primordial es crear conciencia sobre la situación, porque sucede en muchas empresas, y también procurar una mejor educación para los hombres.

La actriz agregó que, en retrospectiva, esas situaciones incómodas que vivió la ayudaron porque no deseaba conducir su carrera por ese camino.

“Me acuerdo de que cuando me sucedió lloré mucho con una amiga, a la que le conté con pelos y señales lo que pasó en ese momento y fue muy frustrante. Pero al final son cosas que pasan y que van forjando quién eres.

“Siempre que dices que ‘no’ se abren otras puertas porque luego crees que si se las das a fulanito vas a ser superestrella, y no siempre pasa. Al contrario, muchas veces te bloquean o terminas sufriendo; hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas”.