Carlos Correa gasta su tiempo de descanso en labores solidarias

Duro en el béisbol noble en la vida

Sus turnos al bate son largos, pero su tiempo con los periodistas es corto. Pero un personaje como Carlos Correa siempre deja titulares. Por su excelencia en el campo de juego; por su desparpajo y su alegría y en meses recientes por su mano tendida y su corazón solidario con las víctimas de las tragedias de los huracanes Harvey en Texas y María en Puerto Rico. Ayer en Houston hoy en la Isla del Encanto, Correa le roba minutos a sus tareas de apoyo a las víctimas de estas tragedias para enviar un mensaje.

¿Cómo han vivido esta celebración maravillosa después de la hazaña de llevar el primer título a Houston?

“Ha sido una celebración muy emocionante y es algo que no termina…fue muy especial, porque la ciudad está muy golpeada por los daños del huracán Harvey. Haberle dado esta alegría a los fanáticos ha sido algo bien especial”.

Tú sabes que acá en NY se vivió de manera muy especial porque estaban Correa y Beltrán. Fue un triunfo bien grande para todos los boricuas…

“Claro… definitivamente. Lo más importante es contar con el apoyo de los fans. Los Astros quisimos darles una pelota de calidad en todos estos juegos y también les dimos una gran alegría a los boricuas”.

Usted es el jefe de esta nueva camada de peloteros boricuas … Báez, Lindor, ‘Kike’ Hernández, Berríos, ¿Usted lo asume así…?

“No me siento así, pero me alegra que haya tantos peloteros buenos que representen bien a la isla y lleven alegría a Puerto Rico… esto nos tiene que servir para que los muchachos nuevos sientan que pueden llegar a grandes ligas y hacer una carrera en la pelota”.

Se acaba de ir Carlos Beltrán y después de Yadier Molina el liderazgo debe ser tuyo… ¿qué piensas de eso a tus 23 años?

“Bueno yo no lo veo así… como que sea jefe o líder de algo… Hay muchos peloteros en Puerto Rico para representarnos”.

Fue difícil competir en medio de tanto drama por el huracán ¿Cómo fue posible?

“Fue algo muy fuerte. Fue tremendo poder concentrarte para hacer tu trabajo mientras pasaba toda la tragedia del Huracán Harvey. En eso mis padres estaban aquí en Houston y luego dos meses después nos pasa lo del Huracán María en Puerto Rico y toda mi familia estaba allí sin comunicaciones y sin nada. Eso fue muy duro… trabajamos bien fuerte para concentrarnos y así poder hacer el trabajo en el terreno juego”.

La gente seguía a Astros y quería que ganaran porque había una gran solidaridad con Houston ¿Ustedes lo sentían así?

“La gente fue muy especial en todos los parques de pelota y nos apoyaban con pancartas y eso es algo que vamos recordar siempre”.

En Houston varios deportistas de Astros, Rockets, Texans y Dynamo estaban muy motivados para dar una mano ¿Cómo vivieron eso?

“Fue una tarea muy positiva y muy grandiosa de mucha gente. Los equipos, los deportistas, los grupos directivos de ejecutivos… todos fueron muy solidario y eso nos unió más como ciudad… Es algo grande que esperamos seguir haciéndolo. Eso también nos empujó a nosotros para jugar más duro y competir más duro”.

Tengo tus números. Fue un año prodigioso, Carlos. Bateaste .315, con 24 HR’s y 84 remolques aunque perdiste 53 juegos. ¿Ya en frío qué lectura le das a esta temporada?

“Es la mejor temporada que he tenido hasta ahora a pesar de que no tuve los turnos oficiales. Me sentí en óptimas condiciones física y mentalmente para poder ayudar a mi equipoa a llegar hasta donde llegamos”.

¿Estarás en la pelota de invierno?

“No… Voy a descansar bien y pensar desde ahora en prepararnos para el ‘sprint training’ y tener una gran temporada”.

Correa hace parte de la campaña “Semana de la grandeza de Foot Locker” que cumple su sexta edición y que también cumple una misión de apoyo social.

“Sí, estamos en la semana anual de la grandeza de Foot Locker y estamos recogiendo zapatos nuevos o con muy poco uso para dárselos a las personas que no tienen calzado. Tenemos una tragedia en Puerto Rico, Texas y en México y en otras partes del mundo y hay que dar una mano y apoyar a esta gente que pierden todo y están sufriendo”.

A Correa le llegó el sacudón de la fama en 2015 cuando fue ‘Novato del Año’ y tras su consolidación en el campo corto de los Astros hizo parte de la selección de Puerto Rico que brilló en el Clásico Mundial. Y hace menos de un mes ganaron la Serie Mundial a los favoritos Dodgers. De paso la primera en la historia para Houston.

¿Cómo haces para seguir siendo tan humilde y mantener los pies en la tierra?

“La clave es mi familia. Siempre he tenido conmigo a mi familia y así tienes siempre el apoyo y respaldo para actuar correctamente a pesar del éxito.

Todo tiene que ver con el trabajo… Para mi es hacer mi trabajo. Yo dejo todo mi mejor esfuerzo y regreso a casa y trato siempre de ser una persona normal que comparto con mi familia y trato de tener siempre lo mejor de mi para ellos”.

Ahora tienes más familia… después de que te comprometiste en público el día del título

“Si me voy casar… Ya me comprometí y fue algo bien especial y ese es uno de esos momentos que no vamos a olvidar… fue simpático yo lo quería compartir así de esa manera y a la gente le gustó”.

¿Cómo se te ocurrió pedirle matrimonio a tu novia en ese momento?

“Yo estaba pensando en una fecha y me pareció que esa era una buen oportunidad”.

Y si hubieran pérdido ¿Cuál era el plan… también le habrías pedido su mano?

“Claro que no… claro que no” (ríe divertido). La gente me preguntaba si tenía un Plan B y yo no tenía Plan B. Pero como ganamos pude hacerlo”.

La gente pregunta ¿Dónde traía Carlos Correa el anillo de compromiso?

“Lo traía en el bolsillo de atrás de mi pantalón en ese momento… Por supuesto no jugué con él allí”.

Una conversación con Carlos Correa sobre el triunfo de Astros hace indispensable hablar de José Altuve. Por su empatía personal y su relación emblemática más allá del 1-2 implacable que constituyen para la doble matanza en el ‘infield’ de Astros.

¿Cuándo te cruzaste con este personaje tremendo que es José Altuve?

“Lo conocí en 2012 cuando fui firmado por los Astros y me invitaron varias veces al equipo grande. Luego en 2015 me ascendieron y pude debutar como novato. Allí empezamos a jugar campo corto y segunda y hubo desde un principio tremenda química y gracias a Dios se mantiene”.

Altuve dice en las entrevistas que Carlos Correa es una superestrella… te respeta y te admira mucho ¿Qué piensas de eso?

“Altuve significa mucho para mi. Yo lo respeto mucho a él… siempre está para apoyar a los compañeros. Es un verdadero placer poder jugar con él y aprender de él cada día”.

Altuve ha ganado tres veces el título de bateo de la Liga Americana, ganó la Serie Mundial y ganó el MVP ¿Cómo caben en un físico de 1,65 de estatura tantas cosas buenas?

“Lo de él es que es un trabajador incansable. Cada año busca mejorar en algo… siempre tiene retos y eso es lo que lo hace especial. No es alguien que se complace con lo que ha logrado… él siempre quiere mejorar en este juego”.

Usted y Altuve siempre juegan con alegría… como disfrutando ¿Eso es parte del secreto?

“Sí… es lo que nos caracteriza… Somos jóvenes y tenemos un estilo de vivir el juego. Siempre estamos cantando, bailando, riéndonos. Hacemos muchas cosas para que no se sienta como un trabajo pesado sino que se sienta como lo que es: un juego”.

¿Cómo van a sostener el grupo en Houston para buscar una dinastía en estos Astros campeones?

“El grupo se mantiene igual para el próximo año. Los peloteros claves siguen y podemos seguir siendo muy buenos… Obviamente que esperamos en este período [receso invernal] firmar a algunos peloteros que nos hagan más fuertes y que nos ayuden volver a la Serie Mundial”.

Con 109 juegos pegaste 24 jonrones… el cálculo dice que con 150 juegos puedes estar entre 35 y 38 jonrones. ¿Cómo van tus cálculos?

“La verdad es que iba con buen ritmo porque en el Juego de Estrellas tenía 20, pero vino la lesión y ya me quedé sin jugar un tiempo.. Pero Dios sabe lo que hace. Veremos qué pasa. Dios da para todos y después de todo eso pudimos quedar campeones”.

Carlos ¿qué le dirías a la comunidad boricua y latina de Nueva York?

“A mis boricuas de Nueva York quiero decirles que gracias por su apoyo… Cada que voy a Nueva York a jugar siento que soy rodeado del calor de mi gente. Les doy las gracias por tender la mano y darle algo a la gente más necesitada en estas tragedias”.

Carlos, muchas gracias por tu tiempo

“Al contrario, a ustedes en El Diario, muchas gracias”.