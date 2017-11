¡Adriana Louvier y Silvia Navarro no se soportan!

#Carolina delira en el hospital y confunde a #Santiago con #Damián, a quién culpa de ser quien provocó la pérdida de su bebé, #Santiago no entiende nada y de pronto #Carolina le confiesa que lo engañó! #CaerEnTentación

A post shared by Caer En Tentación (@caerententacion) on Nov 24, 2017 at 11:27am PST