Puerto Rico: “No te hemos olvidado”

La semana pasada marcó dos meses desde la devastación del huracán María en la bella isla de Puerto Rico. A pesar de todo este tiempo, más de la mitad de la isla -más de un millón de personas- aún están sin electricidad, las enfermedades propagándose y muchos aún no tienen los recursos necesarios para reconstruir sus hogares y sus vidas.

Cada día que pasa, el desastre de negligencia luego del desastre se ha convertido en una crisis humanitaria de grandes proporciones. Aún los puertorriqueños no tienen acceso a los recursos y herramientas que necesitan. La falta de electricidad se ha convertido en el apagón más largo en la historia de los Estados Unidos. Esto es indignante e inaceptable. Encima de eso, unas dos mil personas aún están sin hogar y miles sin un techo apropiado.

La situación en la isla también se ha vuelto rápidamente en una crisis migratoria, separando a familias de sus seres queridos y de su amada tierra. Se estima que unos 213 mil puertorriqueños dejarán la isla cada año por los próximos años, lo cual sumaría medio millón de personas para el 2019.

Es por esto que hemos formado una coalición y movilizado a miles de personas para ir a Washington, D.C. y dejarle saber al Congreso que tiene que actuar de inmediato. Miles de personas, incluyendo las estrellas Lin Manuel Miranda, Rita Moreno y funcionarios electos como la Presidenta del Concejo de NY Melissa Mark-Viverito y el representante Luis Gutiérrez, marcharon en el Capitolio para protestar cómo el Congreso y la administración de Tump han manejado la recuperación de la isla y para demandar al gobierno estadounidense que tome responsabilidad y atienda la crisis.

Esta coalición “Poder para Puerto Rico”, que en inglés también se interpreta como “electricidad para Puerto Rico” es un grupo de organizaciones, líderes y activistas de toda la nación trabajando para atender la devastación y la crisis de la deuda. Convocados por el Hispanic Federation, la coalición incluye el Centro para la Democracia Popular y sus afiliadas Make the Road New York, Make the Road New Jersey así también como Vamos por Puerto Rico, Hedge Clippers, 32BJ SEIU, Jubilee USA Network, y más.

Es inhumano e increíble que nuestros hermanos y hermanas aún estén sufriendo para conseguir comida, agua o un techo cuando estos políticos están celebrando las Navidades.

Es por esto que le demandamos al gobierno que tome acción inmediata para adoptar una nueva y ambiciosa agenda que ponga la economía de Puerto Rico rumbo a la prosperidad y crecimiento. Esto significa asignar suficientes fondos federales para permitir que Puerto Rico pueda realizar las inversiones importantes a la infraestructura de la energía e inversiones al sistema de salud, al desarrollo de empleo y cancelar la deuda. Es importante dejar claro que el plan de recuperación debe poner a los puertorriqueños primero, no a los intereses privados y los fondos buitres que están controlando la economía.

Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Como dijo Lin Manuel Miranda en la marcha, “Puerto Rico, no te hemos olvidado. La compasión de los estadounidenses es real y está aún presente.” Nosotros, la coalición del Poder para Puerto Rico, estamos aquí para decir presente y que la Isla del Encanto permanezca como una prioridad.

-Ana María Archila es co-directora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular (CPD)