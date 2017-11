¿Estás listo para el encendido del árbol de Rockefeller? Lo que debes saber…

La chispa navideña se enciende esta noche en Nueva York

Esta noche, residentes y visitantes de Nueva York experimentarán una vez más el tradicional encendido del árbol de Rockefeller Center y con esto las primeras chispas del espíritu navideño neoyorquino.

Sin embargo, quienes ya han visto en otras ocasiones el espectáculo en vivo y en directo, esta ceremonia número 84, probablemente, la quieren observar desde la comodidad de sus hogares.

Para estos espectadores, hay opciones. Una es la transmisión que realizara la cadena NBC, pero necesitarás estar conectado a cable TV.

Si no cuentas con este servicio, puedes optar por DIRECTV NOW. Esta compañía ofrece siete días de prueba gratis antes de cobrar la membresía. DIRECTV NOW está disponible en Desktop, Apple TV, Amazon Fire TV y Chromecast.

Otra alternativa gratuita de una semana es Sling TV.

También habrá publicaciones en vivo desde Facebook a los que seguramente podrás acceder mediante tu celular o computadora.

El evento en Midtown, Manhattan, contará con el talento de artistas como Brett Eldredge, Gwen Stefani y Leslie Odom Jr., entre otros. La ceremonia inicia a las 8 p.m.

El árbol noruego de madera de abeto mide 75 pies y pesa unas 12 toneladas; será adornado con decenas de luces LED y una enorme estrella en el tope.

Pero si tu intención es llegar hasta el complejo de edificios comerciales, debes tener en cuenta que varias calles estarán cerradas desde las 3 p.m. de este miércoles.

Aquí la lista:

• West 48th hasta West 51st entre las avenidas Sixth y Madison avenues

• West 47th Street entre las avenidas Fifth y Madison

• West 52nd Street entre las avenidas Fifth y Madison