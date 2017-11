Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae noches de danza con ritmos como el flamenco, bomba y plena, conciertos con el colombiano Santiago Cruz y el venezolano Guillermo Dávila, una charla con el autor español Eduardo Mendoza y una singular comedia sobre el cáncer en el Teatro Thalia

Jueves 30

Arte al aire libre

Explora ‘The New Bench’, una muestra compuesta por tres ingeniosas piezas en las que igual número de artistas exponen su singular visión sobre las bancas de los parques. En el parque Inwood Hill hasta febrero próximo. El proyecto ‘The New Bench’, surge como resultado de la colaboración entre la Alianza de Artes del Norte de Manhattan, Art in Flux y el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. En Indian Road y la calle 218. Información: http://www.nomaanyc.org

Teatro: ‘La gota fría’

El cáncer será abordado en escena desde una perspectiva completamente inusual en la pieza teatral ‘La gota fría’. Esta obra es una comedia sobre el cáncer, a ritmo de salsa y merengue y ambientada en la década de los noventa. La obra de Anna Capunay, estará dirigida por Rick Mowat. Desde hoy a las 8 p.m., y hasta el domingo 3, en el Teatro Thalia 41-17 Greenpoint avenue, Sunnyside, Queens. Boletas: $18. Información: http://www.thaliatheatre.org

Viernes 1

Concierto: Guillermo Dávila

El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila ofrecerá tres conciertos en la ciudad en los que cantará sus más grandes éxitos. Dávila estará presentándose en Sabor Latino, ubicado en el 95-35 40th Road en Queens, de viernes a domingo. El repertorio el artista incluye temas como ‘Cuando se acaba el amor’, ‘Barco a la deriva’ y ‘Déjate amar’. Desde $40 Información: http://www.ticketslat.com

Museos: Arte en la noche

Recorre las instalaciones del museo Solomon R. Guggenheim Museum, explora sus exhibiciones de una manera inusual, con un cóctel en la mano y música en vivo de fondo. ‘Art After Dark’, es un evento de temporada que comienza a las 9 p.m. La admisión general es $25. El museo recomienda adquirir los boletos con antelación en la página del museo. Información: http://www.guggenheim.org

Personajes de la imaginación

Desde esta noche y hasta el día 10, quedará abierta una particular exhibición de retratos en los que más de 100 personas representan personajes que habitan en su imaginación. ‘Personae, Portraits of Personal Fiction’, creada por el fotógrafo Carlos David, está compuesta por 130 fotografías entre las que figuran, unicornios, estrellas de rock, Cleopatra y el artista Diego Rivera. A las 6 p.m., en el Barrio’s Artspace PS109 Gallery, 215 East, 99th St. Hasta el 10 de diciembre.

Sábado 2

Concierto: Santiago Cruz

Acompaña al cantante y compositor colombiano Santiago Cruz en un concierto en el que interpretará canciones de su más reciente álbum ‘Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios’. El artista, que tiene entre sus méritos una nominación al Grammy latino, se presentará en el Kupferberg Center for the Arts de Queens College. En el 153-49 Reeves avenue, Flushing, a las 7 p.m. Información: http://www.ticketmaster.com

Artesanías inspiradas en el invierno

Deja que los días más fríos te llenen de inspiración creando manualidades. Con la guía de un experto, una vela, color y una mezcla parecida a la arcilla podrás diseñar tu propia imagen del invierno. De igual forma también es posible construir hileras de estrellas o figuras en forma de copos de nieve. De 10 a.m., a 1 p.m. En Wave Hill, en West 249th Street e Independence Avenue, Bronx. Gratis. Información: http://www.wavehill.org

Espectáculo infantil

Los más pequeños de la casa tienen una cita especial durante este día. Se trata de una entretenida función cómica con Duke Otherwise, un carismático guitarrista y bailarín de tap o claqué. Este espectáculo es recomendado para niños entre 2 y 5 años. En el escenario Frieda and Roy Furman del David Rubenstein Atrium, en Lincoln Center, ubicado en Broadway entre las calles 62 y 63. Desde las 11 a.m., hasta las 2 p.m. Gratis. Información: LincolnCenter.org/Atrium

Domingo 3

Navidad flamenca

Disfruta de un espectáculo que incluirá villancicos de navidad, danza y música de la mano de la compañía Flamenco Vivo Carlota Santana, como parte de su ‘Boros Tour’. Esta serie de presentaciones gratuitas comenzará esta noche en el Bronx Music Heritage Center, a las 4 p.m., y continuará con en diversos puntos de los cinco condados de la ciudad. Información: http://www.flamenco-vivo.org

Bomba y plena

La compañía de danza Bombazo ofrecerá una presentación benéfica a ritmo de tambores a favor de los damnificados de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La función tendrá entre otros invitados especiales a la compañía Chief Joseph Chatoyer Garifuna Dance, Afro Zumba Dance y a la poeta María Aponte. A las 3 p.m., en el 345 Brook Avenue, Bronx. $15. Para más información: www. Bombazodanceco.com

Lunes 4

Literatura: Eduardo Mendoza

El escritor español Eduardo Mendoza, ganador del Premio Cervantes de Literatura 2017 hablará sobre su carrera literaria durante un encuentro con el público en el Instituto Cervantes. Mendoza, quien nació en Barcelona, trabajó durante 10 años en Naciones Unidas y publicó su primera novela bajo el título de “La verdad sobre el caso Savolta’. $10. En el 211 E 49th St., a las 7 p.m. Información: http://www.nyork.cervantes.es