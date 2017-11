México y Osorio ¡ya la libraron en el Mundial de Rusia 2018!

La selección mexicana arrancó con cierta fortuna su camino hacia la justa mundialista y aqui te explicamos los motivos

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué mayor ‘Grupo de la muerte‘ que al lado de 3 campeones del mundo? Bien, México ya evitó ese destino.

El Tricolor ya arrancó con cierta fortuna su camino a Rusia porque evitó una suerte como la que tuvo Costa Rica en el Mundial anterior, ya que chocó contra Inglaterra, Italia y Uruguay.

El Tri tiene el 50 por ciento de probabilidad de ni siquiera toparse en su grupo con un campeón del mundo: así como le puede tocar Brasil (5 títulos), Alemania (4), Argentina (2) y Francia (1), puede enfrentarse a Rusia, Portugal, Bélgica y Polonia.

De ahí en fuera, no hay campeones del mundo en los bombos 3 y 4: los otros tres monarcas (España, Inglaterra y Uruguay) acompañan a México en el bombo 2.

Todo esto porque por primera vez en la historia, la FIFA integró los bombos de acuerdo con la clasificación en su ranking, de tal forma que en el 1 están los mejores siete clasificados de los 32 participantes, además del anfitrión Rusia, y los siguientes siguen el criterio de la ubicación.

Por eso es imposible que México choque con España, Inglaterra y Uruguay, así como con Perú, Suiza, Colombia y Croacia.

España

España disfruta las mieles de su nueva generación, en la que elementos como David de Gea, Isco y Morata empiezan a mostrar que sí hay un relevo, cobijados por hombres de experiencia como Sergio Ramos, Gerard Piqué y Andrés Iniesta. La Roja culminó invicta en la Eliminatoria (9 victorias y 1 empate), mandó a Italia al Repechaje, y en 10 partidos marcó 36 goles y recibió solamente 3.

Inglaterra

La actual Selección inglesa tiene más frescura y muestra mejor futbol que las generaciones anteriores, con hombres interesantes como Harry Kane, Dele Alli y Eric Dier, muy organizado, defensivamente fuerte, con apenas 3 goles en contra y 18 a favor, con la base del Tottenham que lleva al menos tres años en los primeros sitios de la Premier y que contribuyó a que Inglaterra acabara invicta en la Eliminatoria.

Colombia

La Selección de Colombia tiene una generación sumamente talentosa, en particular de media cancha hacia adelante. No sólo son James Rodríguez y Radamel Falcao, sino que es un equipo que puede darse el lujo de tener en la banca a Teófilo Gutiérrez y Edwin Cardona. Es una de las mejores Selecciones sudamericanas, que combina la velocidad y precisión, más allá de que no tiene un portero tan confiable.

Uruguay

Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Carlos Sánchez, pero sobre todo, Óscar Washington Tabárez, el técnico que los ha dirigido desde 2006, que ha fortalecido el concepto de la “garra charrúa”, pero combinándolo con un futbol vertical, sumamente peligroso, con dos monstruos en el ataque como son Suárez y Cavani, sin duda uno de los candidatos a llegar a las instancias finales.

Croacia

Es una Selección rejuvenecida, fresca, quizá con menos experiencia que la que encaró a México en la Copa del Mundo de 2014, pero aún con una dependencia a la creatividad de Luka Modric, Ivan Rakitic y a la contundencia de Mario Mandzukic. Terminó segunda en su grupo, abajo de Islandia, y luego fue a golear a Grecia en la Repesca.

Perú

No es propiamente el rival más temible del que se libró México, aunque presume una generación con gran técnica comandada por Paolo Guerrero, jugador cuya presencia en el Mundial está en duda debido a una suspensión por dopaje. Es un equipo tan técnico que recuerda un poco a aquel de la década de los 70, que pudo ganarle la clasificación a un representativo como Chile.

Suiza

Es un equipo complicado, que perdió el invicto en su último partido de la Eliminatoria tras una marcha perfecta (9 victorias) y por lo cual fue a Repechaje, en donde se impuso a Irlanda del Norte. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y Ricardo Rodríguez son elementos de mucha técnica y velocidad mental. No obstante, es un equipo que aún no aprende a dar ese paso en duelos decisivos.