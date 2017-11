Se hacía pasar como un simple huésped y nadie imaginaba lo que en realidad hacía en los hoteles

Vasudev Nanaiah se registraba con una maleta y se comportaba como alguien "ejemplar" para que los empleados del hotel no sospecharan de sus actividades

Hay preguntas en la vida que no tienen una respuesta clara… o que al menos despiertan opiniones encontradas. Una de esas incógnitas ocurre a la hora de salir de un hotel: ¿qué me puedo llevar y qué no?

Champús, jabones y otros accesorios de aseo, para muchos, pueden ir en la maleta de salida sin ningún tipo de dilema moral ni costo adicional.

Para otros, lo mismo aplica, pero con el televisor.

Las autoridades en India detuvieron a Vasudev Nanaiah este jueves, a quien acusan de robarse no uno, sino 120 televisores de varios hoteles en cuatro meses.

Y para hacerlo, de acuerdo al reporte del vocero de la policía de Bangalore, Chetan Singh Ratho, Nanaiah tenía un “modus operandi” de dos movimientos: primero se registraba en los hoteles con una maleta de viaje vacía y luego se preocupaba de comportarse como un “huésped ejemplar y decente”.

Ya en el cuarto, en su mayoría de hoteles de bajo presupuesto ubicados en el sur de India, calculaba las dimensiones del televisor y lo metía en la maleta.

Si el equipo era muy grande, volvía a salir, buscaba un equipaje adecuado y regresaba al alojamiento para llevárselo.

“Salía y entraba del hotel tantas veces que el personal de recepción no se daba cuenta en qué momento se llevaba el televisor”, explicó.

Lo extraño es que Nanaiah había sido capturado en octubre, cuando fue sorprendido en un cuarto de hotel intentando sacar una de las pantallas.

Pero fue dejado en libertad bajo fianza. Y esta semana fue capturado de nuevo, cuando un hombre lo denunció a la policía porque estaba intentando venderle un televisor de segunda mano.

En el momento de su detención, la policía se encontró con una colección de varios de los televisores que había sustraído en los meses anteriores.

Según el reporte policial, una Corte será la encargada de decidir si el acusado debe recibir evaluación psicológica.

Por ahora está siendo procesado por 21 casos de robo y se anticipa que pasará un buen tiempo en prisión.