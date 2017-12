La Víbora: No se ilusionen, Luis Miguel no dirá todo de su vida

A nuestra serpiente columnista del entretenimiento no se le escapa nadie

Ya sé que muchos de ustedes andan bien alborotados con Luis Miguel, no solo porque El Sol tiene nuevo disco, sino porque en cuestión de semanas va a salir la serie sobre su vida. Pero yo les pregunto: ¿de verdad creen que el artista dizque mexicano –porque acuérdense que nació en Puerto Rico de padre español y madre italiana, y no fue por él, sino por su padre, que se hizo mexicano cuando era niño–, revelará algo que no sabemos sobre él? ¿O que abordará todos esos temas escabrosos de los que nunca ha dicho ni pío?

Miren, si se quieren entretener un rato, o más bien, si quieren perder su tiempo, siéntense a ver la serie, pero no esperen sorpresas. Yo me temo que nos van a dar una versión empalagosa y melcochada de lo que ha sido la vida de Luismi. Y miren que en mis años mozos yo era su fan. Pero ahora, con todas esas cosas raras que hace y con lo feo que se ha puesto, a mí al menos ya no me late el corazoncito venenoso que tengo.

La serie me va impresionar, o más bien dicho, me tapará mi hociquito de serpiente si es que el cantante habla por ejemplo de qué fin tuvo su mamá, quizá el mayor misterio de su vida. O que diga por qué tiene abandonado a Sergio Gallego Basteri, su hermano menor que vive con una familia adoptiva en Guadalajara, México. También quisiera saber por qué no convive con sus hijos, Miguel y Daniel. Entiendo que tener que lidiar con alguien tan cabeza hueca como Aracely Arámbula, la mamá de los niños, debe ser un dolor en el cuello, pero él la escogió para madre de sus hijos. Así que no para dónde hacerse.

De sus conquistas y amores es de lo que menos me interesa saber. Claro, de seguro hay por ahí como 50 que estarían locas por que Luismi las mencionara y dijera que pasaron por su camita, pero la verdad entonces se trataría de una serie tipo Playboy, y ya no sería apta para todas las edades.

De plano, el caso está patético porque lo peor del caso es que es el mismo Luis Miguel quien mueve la cuchara en todo lo que se verá en la serie. ¿Siendo así, será posible que podamos ver una versión fidedigna, imparcial, clara y honesta de la vida de El Sol? Yo, la verdad, no lo creo. Allá ustedes si quieren perder su tiempo viendo la serie.

Para terminar, ¿cuántos más acosadores sexuales veremos caer? De verdad que caras vemos de sus cochinadas no sabemos. Quién pensaría que Matt Lauer, el Jorge Ramos de la televisión en inglés, era tan pervert. Ojalá que como a él, a todos esos abusivos que se sienten intocables les llegue su hora y que paguen con creces lo que hicieron.

Atentamente, La Víbora vengadora.