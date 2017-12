Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante este fin de semana disfruta de ritmos y voces de Venezuela con tres conciertos que traeran a escena a Víctor Muñoz, Yordano y una Parranda navideña. Explora, además, bazares en dos museos de la ciudad

Jueves 7

Noche venezolana

Vive una noche de villancicos, parrandas, gaitas y ritmos tradicionales navideños de Venezuela. Durante el espectáculo ‘Parranda Navideña’ se unirán las voces de MV Caldera, Carmela Ramírez y Nella Rojas, acompañadas por Leo Gruber, Samuel Guillén y el maestro Gregorio Vegas. La banda estará conformada por Nerio Matheus y Daniel Prim en la percusión, David Alastre en el bajo, Baden Goyo en piano y Jorge Glem, en el cuatro. En el 85 Avenue A, en el East Village, a las 8 p.m., en Drom. Desde $20. Información: http://www.dromnyc.com

Baila en una fiesta africana

Disfruta de Kwanzaa una fiesta que mostrará bailes que celebra las tradiciones culturales de la zona este de África, a cargo del coreógrafo Darian Marcel Parker. Se trata de la edición número 26 de este encuentro. En Repertory Theater, en Hostos Community College, 450 Grand Concourse, Bronx, a las 7 p.m. La admisión es gratuita. Información: 718 518-4455

Viernes 8

Parranda navideña en El Bronx

Déjate llevar por la música de dos destacadas comunidades de El Bronx, la puertorriqueña y la Garifuna, durante la quinta edición de la serie cultural Bronx Rising. En este evento estarán de manifiesto instrumentos tradicionales de cuerdas y el ritmo de países como Belize, Honduras y Guatemala. Puerto Rico estará presente a través del cuatro. De 7 a 9 de la noche en el Bronx Music Heritage Center, en 1303 Louis Blvd, Bronx. Entrada: $7. Información: http://www.thisisbronxmusic.org

Conoce el arte local

Explora las creaciones de más de una docena de artistas locales y muy en particular de El Bronx. La muestra representa la quinta edición del evento anual ‘Whimsical Winder Wonder’. La exposición, incluye los trabajos de Clarisel González, Bobbi Beck, Ner Beck, Nancy Benignus y Ernesto Camacho, entre otros artistas. En el Poe Park Visitor Center in Poe Park, 2640 Grand Concourse, en El Bronx, de 9 a.m., a 5 p.m. Gratis.

Sábado 9

Visita bazares en los museos

Recorre los mercados artesanales que han organizado algunas instituciones culturales durante esta temporada. El mercado del Museo de Arte de El Bronx invita a hacer las compras navideñas en sus instalaciones desde las 11 a.m., hasta 6 p.m. Por otro lado, el Mercado de invierno en el Museo de Queens abrirá sus puertas al día siguiente, domingo, 10 de 11 a.m., hasta las 4:30 p.m. Ambos mercados ofrecen creaciones de artistas locales.

Concierto: Víctor Muñoz

Disfruta de la música del cantautor y productor Víctor Muñoz quien promete una de noche cargada de pop y baladas. El artista venezolano, conocido por temas como ‘Mi princesa’ y ‘Tu guardián’, llega la ciudad como parte de su gira Víctor Muñoz 2017. En SOB’s, ubicado en el 204 Varick street, a las 9 p.m. Boletas desde $ 30. Para más información: http://www.sobs.com

Dos días de artesanías en Brooklyn

El ‘Brooklyn Expo Center’ abrirá sus puertas durante dos días, sábado y domingo, para presentar Bust Craftacular. Este evento trae a más de 150 vendedores locales, quienes ofrecerán los más diversos productos. Un pase especial del día, $40 dólares, ofrece acceso a un festival de música femenino y a 50 talleres prácticos, que incluyen la fabricación de inciensos, yoga alegre con Maha Rose, Reiki y meditación con Minka, fabricación de gráficas de letras manuales con Craftjam, entre otras actividades.

Domingo 10

Fiesta de Navidad para las familias

Disfruta de una fiesta navideña familiar, patrocinada por la firma de abogados Gorayeb & Associates P.C., especialmente dedicada para las familias de los trabajadores de la construcción y la demolición. El evento contará con la participación de la presentadora de Radio Amor 93.1, Gloria B, así como con una gran variedad de artistas latinos, como el Grupo Mestizo, Cali Salsa, Danzarte Ecuador, Concorito y Glitter, Incallacta, entre otros. Los niños recibirán regalos. Se llevará a cabo, desde las 12 a las 6 pm, en la iglesia Saint Vartan, ubicada en el 630 de la Segunda Avenida, Manhattan. Para información, llamar al: 347-7484537 0 al 917-549-3923. Este evento es organizado por Gorayeb & Associates P.C., los abogados del pueblo.

Christmas in El Barrio

Baila a ritmo de bomba y plena y celebra las tradiciones afro-puertorriqueñas con Los Pleneros de la 21. El grupo presentará un espectáculo titulado ‘Christmas in El Barrio’. En el Brooklyn Center for the Performing Arts, en Brooklyn College, como parte de la temporada 2017-18 del teatro Kumple. En 1 University Plaza, Brooklyn. Entradas: $25. Información: http://www.brooklyncenter.org

Prueba los sabores de Macondo

El restaurante Rouge Tomate en Chelsea se convertirá en escenario de tres chefs quienes exploraran lo mejor de la gastronomía colombiana. Rouge Tomate abre su cocina y presta sus sartenes, para que los chef colombianos, Mariakata Velez, Federico Trujillo y Andres F. Zuluaga, junto con el mixólogo Cristian Molina, realicen una muestra de la herencia gastronómica de la referida nación en Los sabores de Macondo, incluye cuatro actos, seis platos de degustación así como tragos y bebidas. En el 126 W, 18 st. Información: (732) 895-2691

Martes 12

Explora Spanish Harlem de los ochenta

Viaja en el tiempo y transita la zona de Spanish Harlem durante la década ochenta a traves de ‘Spanish Harlem: El Barrio in the ’80s’, un libro de la autoría del fotógrafo Joseph Rodríguez que capta el día a día y las problemáticas que afectaban esta área durante la referida década. En el Museo de la Ciudad de Nueva York, 1220 Fifth Ave y 103rd St. $15, incluye además la admisión al museo. De 6:30 a 8:30 p.m.

Miércoles 13

Concierto: Yordano

El cantautor venezolano Yordano repasará sus más grandes éxitos y temas de su álbum más reciente ‘El tren de los regresos’, en SOB’s, en un concierto en donde culminará su gira ‘Yordano personal’. El intérprete de canciones como ‘Perla negra’ y ‘Locos de amor’ tendrá como invitada especial a la pianista y compositora cubana Lena Burke. A las 8 p.m., en 204 Varick street. Desde $45. Información: http://www.sobs.com