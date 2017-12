Temen aumento de arrestos de ICE en cortes de NYC.

Las cortes de Nueva York se han convertido en el último punto álgido de las duras políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Los abogados de diversas organizaciones advirtieron en una protesta frente a Brooklyn Borough Hall, que sus clientes temen denunciar delitos graves y colaborar con las autoridades locales, debido a las “incursiones arbitrarias” de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los tribunales de la ciudad.

El arresto más reciente de un indocumentado fue el del mexicano Genaro Rojas Hernández, en la corte criminal de Brooklyn. El inmigrante se encontraba en el lugar para comparecer por un cargo de agresión, cuando los agentes de ICE lo arrestaron pese a la intervención de su abogada Rebecca Kavanaugh, de Legal Aid Society.

“La intervención de agentes federales de inmigración en un proceso local de justicia penal destapó una nueva crisis constitucional que ha tolerado el sistema de justicia penal de Nueva York”, expresó el abogado Luis Mancheno, de The Bronx Defender. “Bajo la administración de Trump, los tribunales de Nueva York se han tornado especialmente peligrosos no solo para los inmigrantes indocumentados, también para las víctimas de crímenes”.

Unas 50 organizaciones y sindicatos se unieron en protesta el jueves para denunciar el caso de Rojas Hernández y pedir a la magistrada Janet DiFiore, la máxima autoridad de los tribunales del estado, que frene las incursiones de los agentes de ICE y la presunta colaboración de los guardias del sistema de cortes en los arrestos de inmigrantes.

“Hemos investigado varios casos y tenemos información suficiente para suponer que los guardias del sistema de cortes han ayudado a los agentes de ICE a identificar a los inmigrantes indocumentados que usan los servicios de nuestros tribunales”, dijo Mancheno.

La juez DiFiore ya se ha pronunciado públicamente acerca de la presencia de oficiales de inmigración en las cortes.

“Es sumamente preocupante”, declaró la magistrada a WNYC. “Estamos comprometidos con la seguridad de todos los neoyorquinos que usan nuestras cortes en todo el estado. En un diálogo continuo, nos hemos reunido con funcionarios federales a nivel local y nacional para transmitir nuestras preocupaciones y solicitar que clasifiquen nuestros tribunales como lugares sensibles, similares a escuelas, hospitales y lugares de culto”, agregó.

Aumentan detenciones en las cortes de NYC

Pero activistas y funcionarios públicos creen que la magistrada DiFiore no ha ejercido la suficiente presión para impedir los arrestos en las cortes, principalmente de Queens y Brooklyn.

Desde enero, según datos federales, los tribunales de la ciudad de Nueva York han registrado un drástico aumento del 900% en el número de inmigrantes arrestados por ICE, en comparación con el año pasado. Los defensores advierten que la administración de Trump no solo viola los derechos de las comunidades inmigrantes, también atropella el órgano central de la justicia de Nueva York.

Los activistas creen que las más recientes intervenciones de ICE en las cortes son solo el principio de una “epidemia de arrestos”.

“Aún no hemos visto la peor parte”, dijo la abogada Asalia Torres, de Legal Aid Society. “Es probable que el próximo año sea más grave. Veremos más arbitrariedades de ICE si no detenemos esto ahora. Hemos visto que las víctimas no son solo indocumentadas”.

El Proyecto de Defensa del Inmigrante (IDP) ha documentado al menos 112 detenciones de ICE en las cortes de Nueva York desde enero; sin embargo, las cortes de los suburbios también están en la mira de los agentes de inmigración. Además, la organización encontró que 15 de los arrestados eran inmigrantes con documentos, principalmente titulares de una tarjeta verde o visa.

“Las víctimas de violencia doméstica deben sentirse seguras de denunciar a sus agresores sin miedo a que ICE incursione en las cortes, poniéndolas a riesgo a ellas y a sus familias”, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito. “Confiamos en que la magistrada DiFiore use todo su poder para proteger a nuestras comunidades y la integridad de nuestro sistema de justicia”.

Unos 500 manifestantes acudieron a la protesta con pancartas en las que se leía “Queremos a ICE fuera de nuestras cortes”.

El blanco son los inmigrantes más vulnerables

Los defensores destacaron que los inmigrantes en riesgo son principalmente mujeres que buscan órdenes de protección temporal, sobrevivientes de tráfico y violencia doméstica y padres que disputan la custodia o manutención de sus hijos.

“Los tribunales locales no se ocupan de la ley federal de inmigración, pero, al realizar incursiones en nuestras cortes, el ICE se convierte en juez, jurado y carcelero para los inmigrantes que enfrentan desde una multa de tráfico hasta cargos por violencia doméstica”, comentó el abogado Mancheno, de The Bronx Defender.

Según IDP, al menos uno de cada cinco de los inmigrantes detenidos no tenía antecedentes penales.

“Algunos simplemente acudían a la corte por una infracción menor de tráfico. ICE efectivamente criminalizó a estas personas”, dijo la abogada Asalia Torres, de Legal Aid Society.

El sombrío patrón de “arrestos arbitrarios” se repite en toda la nación. En general, las detenciones de ICE han aumentado en más del 40% entre enero y septiembre, en comparación con el año anterior.

ICE no arresta víctimas ni testigos

Rachael Yong Yow, portavoz de ICE, dijo que, debido a que las ciudades santuario -como la ciudad de Nueva York, no respetan las detenciones de la agencia-, “los extranjeros, que a menudo tienen antecedentes penales significativos, son liberados, lo que representa una posible amenaza a la seguridad pública”.

“Los visitantes de las cortes generalmente son seleccionados al entrar, haciendo que las detenciones dentro de tales instalaciones sean mucho más seguras para todos los involucrados. ICE no se dirige a víctimas o testigos para acciones de cumplimiento”, agregó Yong Yow.

Yong Yow puso en relieve que ICE no considera las cortes como “lugares sensibles”.

“La agencia cumple plenamente con todas las políticas jurisdiccionales vigentes y se esfuerza por agotar todos los demás medios antes de efectuar un arresto en un tribunal”, indicó la portavoz.