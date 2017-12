López Obrador llama “candidatos del poder” a sus rivales políticos

Asegura que son "pirruris (niños ricos), peleles, títeres"

MÉXICO – El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, dijo que Jaime Rodríguez “El Bronco”, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y José Antonio Meade competirán primero por un segundo lugar en las encuestas y luego se van a unir en lo que denominó “plan B”.

“Ese es el plan que sigue. Y yo no lo descarto. No les va a funcionar. Meade tiene como 15 o veinte días que se sabe precandidato. Y en vez de crecer, está cayéndose. Estaba mejor [Miguel Ángel Osorio] Chong. Pero bueno, ya tampoco voy a estar asesorándolo porque sería el colmo”, expresó.

“Me llama la atención que llevan como 15 días promoviendo a [José Antonio] Meade en la Ciudad de México y no ha salido a ver a la gente. No ha visitado ni un pueblo. Y [Ricardo] Anaya es lo mismo. Es muy pirruris. Son candidatos de la ‘mafia del poder’, pirruris, peleles, títeres. Los impulsan para que siga el bandidaje oficial, pero eso ya no va a funcionar”, dijo López Obrador.

AMLO presumió las encuestas que, efectivamente, ponen a Morena y a él mismo arriba en las preferencias electorales.

“Para abril o para mayo, como dice la canción, los de la ‘mafia del poder’ van a estar desesperados, convocando a la unidad. A todos los candidatos. En contra de nosotros. Pero aunque se unan, les vamos a ganar”, dijo en una gira por el Estado de México.

“Ahora, en estos tiempos, van a ver quién se coloca en segundo lugar, y van a hacer la convocatoria para que se le apoye a él. Pero no les va a funcionar”, agregó.

El precandidato único de Morena ofreció que no habrá represión a los medios durante su posible gobierno. “Se va a proteger a los periodistas”, dijo. “A esos que reciben sueldo por atacarme voy a pedirles una comisión porque ya me convertí en una industria muy lucrativa”.

“Se lo llevan todo, ya ni me toman en cuenta. Hay unos que me atacan a diario”, agregó.

–La decisión de Miguel Mancera [de no competir por la candidatura del Frente], ¿podría romper al PRD y llevar gente a Morena? –preguntó una reportera.

–Puede ser. La verdad es que es un cascarón lo que quedó. La gente del PRD, de los pueblos, de los municipios y los estados, ya se unió a Morena. Ya nada más son los grupos arriba. Se fueron con la ‘mafia del poder’ y los militantes del PRD se dieron cuenta que no buscan la transformación del país sino los cargos, los puestos. Y para tener puestos, allí están los puestos del mercado.

Dijo que “ellos [en el PRD] tienen una lucha por los votos. Están muy fraccionados, los dividieron por completo. Y el plan B es que como no van a levantar, ninguno va a levantar, para abril o mayo la mafia los va a convocar a que se unan todos en contra nuestra. Ya los estoy viendo. Habrá una disputa para ver quién se coloca en segundo lugar”.

Esta mañana Ricardo Anaya Cortés, hasta este fin de semana presidente del Partido Acción Nacional (PAN), logró brincar sobre todos sus competidores y sin necesidad de aceptar una sola elección interna se convirtió en candidato presidencial único de Por México al Frente, una coalición de partidos que incluye a Movimiento Ciudadano y al de la Revolución Democrática (PRD).

Con apenas 40 años de edad, el abogado queretano doblega a todos sus oponentes dentro del PRD y del PAN, éste último su partido; y a Movimiento Ciudadano se lo echa a la bolsa. Miguel Ángel Mancera, su contrincante final, desistió a ser abanderado y lamentó que no hubiera elecciones internas.

En la misma gira de López Obrador, la diputada federal Delfina Gómez Álvarez, ex candidata a la gubernatura de Edomex, emplazó al Gobernador Alfredo del Mazo a que comparezca ante el Congreso local para que explique la razón de un nuevo endeudamiento por 2 mil 800 millones de pesos y “en qué se ocuparan esos recursos”.

Criticó que el priísta no ha dado los resultados prometidos y “una muestra es la creciente inseguridad que afecta a los habitantes mexiquenses”. Señaló que octubre ha sido un mes caótico por los altos niveles de violencia.