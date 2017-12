Esto quiere hacer Lupita Nyong’o tras asistir a un club de striptease

La oscarizada intérprete alberga una curiosidad innata que le lleva a probar toda clase de nuevas actividades

Puede que la actriz Lupita Nyong’o haya puesto de manifiesto en innumerables ocasiones esa versatilidad interpretativa que le ha convertido en una de las mujeres más cotizadas de la industria del cine, pero lo cierto es que ahora la artista ha dejado patente que su carácter polifacético también se aplica a otras muchas facetas de su vida cotidiana.

Tanto es así, que la artista de origen keniano no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar que uno de sus proyectos de futuro consiste en aprender a ejecutar los exigentes y sensuales movimientos que van ligados al baile en una barra americana, una llamativa idea que le sobrevino de repente tras acudir con unos amigos a un club de striptease.

“La verdad es que fue una experiencia increíble y muy sexy. En ese momento me di cuenta de que necesitaba aprender a hacer eso“, ha explicado la oscarizada actriz en la nueva edición de la revista Vogue.

Además de la fascinación que le dejó semejante espectáculo, del que ha confesado que fue su primera toma de contacto con ese aspecto tan particular de la noche neoyorquina, Lupita justifica su deseo de sacar el máximo partido a su nueva afición con esa curiosidad innata que le caracteriza a la hora de expandir sus horizontes.

“Siempre me ha encantado probar cosas nuevas, y bailar en una barra americana tiene que ser una de ellas. No me importa si soy buena o mala en ello, porque en ese sentido me comporto como una niña que debe satisfacer su curiosidad sin marcarse demasiadas expectativas”, ha añadido en la misma conversación.

A la espera de que ella misma se anime a compartir públicamente los resultados de su futura incursión en el mundo de la danza, la posibilidad de que la intérprete acabe destacándose algún día como una habilidosa bailarina no debería resultar demasiado sorprendente, dado el excelente estado de forma que exhibe tras preparar su físico a conciencia para su nueva película: el drama de acción ‘Black Panther’.

“Chadwick [Boseman, coprotagonista de la cinta] tenía a un tipo que tocaba la batería y otros instrumentos de percusión y le llamaba para que viniera a tocar mientras nos entrenábamos. Fue alucinante, porque altera por completo tu noción del ritmo y te ayuda a sincronizarte mejor. Mi personaje lucha con todo tipo de armas, pistolas, lanzas, espadas, zapatos e incluso trozos de cristal; y estamos hablando de unos movimientos que tienen que estar perfectamente coreografiados”, ha explicado a la publicación.