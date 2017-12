Imponen cargos de terrorismo a sospechoso de atacar el Subway

Akayed Ullah fue acusado formalmente de posesión de arma, apoyar un acto terrorista y hacer amenazas

El inmigrante de Bangladesh y residente de Brooklyn Akayed Ullah, sospechoso de detonar una bomba casera en la estación del Subway en Port Authority el lunes, fue impuesto este martes de cargos criminales de terrorismo por parte de la Policía de la Autoridad Portuaria.

Ullah fue acusado formalmente de posesión de arma, apoyar un acto terrorista y hacer amenazas terroristas.

El hombre de 27 años es sospechoso del ataque suicida perpetrado en plena ‘hora pico’ de la mañana del lunes en una de las estaciones del tren más concurridas de la Gran Manzana. El atentado sólo dejo cuatro heridos leves, y no provocó un mayor número de víctimas debido a que la bomba casera no funcionó adecuadamente y la detonación no fue potente.

Se esperaba que la imposición de cargos judiciales por parte de un tribunal se realizara este martes en el cuarto donde está recluido en el Hospital Bellevue, donde se recupera de las heridas que sufrió en sus manos y su estómago, producto del estallido del artefacto que llevaba atado a su torso.

El caso será llevado por la oficina del Fiscal Federa de Estados Unidos en Manhattan.