¿Por qué Maggie Simpson aún es una bebé?

Ya son 29 temporadas desde que en 1989 se proyectara el primer episodio de The Simpsons, la serie que retrata a una curiosa familia amarilla.

Pese a todo este tiempo hay cosas que llaman la atención y es que Maggie, la menor de los miembros de la familia, aún sea una pequeña bebé de brazos.

De hecho, a Maggie apenas se le ha visto caminar o pronunciar alguna palabra durante las casi tres décadas que lleva la serie, lo que jamás ha pasado, es que pierda su chupón.

Esto llamó la atención de un locutor de radio de Florida, Brian Fink, quien aseguró que jamás había visto la serie, pero que le parecía raro que Maggie Simpson aún fuera una bebé: “¿No debería estar en el colegio ya?”, preguntó.

Umm I’m confused. This is the first time I’m watching @TheSimpsons in forever…. how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn’t she be in college by now?!? 🤔

Lo curioso es que su pregunta encontró rápida respuesta de parte de la cuenta oficial del programa, que no esperó para contestar con algo que si bien despeja todas las dudas, no dejará conforme a muchos.

Curiosamente la “magia” de los Simpsons logra el milagro, aunque desde otra cuenta respondieron que no debería preocuparnos la edad de los niños o su falta de crecimiento, sino la salud mental de Marge y que no se divorcie aún de Homero pese a todos sus problemas.

While everyone’s worrying about The Simpsons kids not growing up. no one’s realizing Marge and Homer are still married and not divorced. How is Marge still sane? after all these years of dysfunctional husband& questionable kids.

— BANGNATION1 (@Hunny_Child1) 11 de diciembre de 2017