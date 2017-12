Un padre se da cuenta de que sus hijos son pelirrojos y ésta es su reacción

El daltonismo es una alteración de origen genético en la capacidad de distinguir los colores

Desde que sus tres hijos nacieron, este padre nunca había podido comprobar que el cabellos de cada uno de ellos era, en realidad, rojo.

No es que no lo supiera, es que no podía verlo, puesto que padece daltonismo.

Para él, el rojo era una especie de marrón oscuro. Eso en el mejor de los casos, en otro muchos, dependiendo del tono de rojo, él lo percibía como un gris oscuro.

Pero, tras toda una vida de ver el mundo privado de colores, todo cambió gracias a un par de gafas especiales.

En el siguiente video, podemos ser testidos del momento en el que el papá se prueba unas gafas de corrección de color, que permiten ajustar todo los tonos para que gente daltónica sean capaces de percibir toda la gama de colores.

El hombre no puede sonreír de inmediato y emocionarse de tal manera que comienza a llorar.

La intensa afluencia de color abrumaba rápidamente al padre, y después de ver el rojo vibrante del cabello de sus hijos, los jaló para darles un fuerte abrazo.

Hay pequeños momentos que te cambian la vida