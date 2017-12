El perro de Carrie Fisher la reconoce en Star Wars y llora por su muerte, ¡mira el vídeo!

Las estrellas volvieron a brillar con fuerza en el firmamento de Hollywood en el estreno de Star Wars: The Last Jedi. Pero había un rostro profundamente querido que, lamentablemente, ya no estaba para ver el resultado de esta nuevo film.

Carrie Fisher, que interpretó a la Princesa Leia en la franquicia de Star Wars, falleció el 27 de diciembre de 2016. Ella ya había filmado sus escenas para esta nueva película, pero, con mucha pena para todos, nunca llegó al estreno.

A pesar de que Carrie no pudo posar en la alfombra roja, sus amigos, compañeros de reparto e hija, Billie Lourd, recordaron a la actriz.

También lo hizo el querido perro de Carrie, Gary, quien se presentó al estreno disfrazado y se adueñó del show por completo.

Carrie amaba a su bulldog de 6 años más que a cualquier otra cosa. Sus cuentas en las redes sociales estaban cargadas con imágenes del dulce cachorro. Una imagen conmovedora de él esperando que ella volviera a casa después de su muerte rompió corazones en todo el mundo.

Gary fue al estreno junto con el ex asistente de Carrie, quien dice que el perro reconoció la voz de la actriz cuando escuchó la voz de su querida mamá en la pantalla. En el Instagram del perrito se ve un video de él viendo a su difunta mamá en la pantalla por última vez.

Carrie Fisher es muy extrañada, pero el amor de Gary por ella, muestra que siempre vivirá a través de su arte, humor y amor.