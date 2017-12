“The Rock” explica por qué se animó a hacer una segunda versión de Jumanji

"Amor y respeto" por la cinta de 1995

Dwayne “The Rock” Johnson, uno de los actores mejor pagados de Hollywood -el “número dos” según Forbes, por detrás de Mark Wahlberg-, estrena “Jumanji: Bienvenidos a la jungla”, una secuela que afrontó, según dijo a Efe, “con amor, respeto y veneración” por la cinta original.

“Sabíamos que tenía cierto peligro hacer esta película y que no partíamos con todos los elementos para ganar. Hasta que Kevin Hart firmó su contrato”, dijo entre risas Johnson, acompañado durante la charla por el propio Hart y Jack Black en Oahu (Hawái), donde se rodó la cinta.

“En serio, lo que hizo que el proyecto fuera apetitoso fue el guión. Con eso ya empezamos muy bien, pero para mí la clave es el amor, el respeto y la veneración que sentimos todos por la película de Robin Williams”, indicó el exluchador sobre aquella cinta de 1995 dirigida por Joe Johnston.

La película cuenta con Jake Kasdan como director y un elenco liderado por Dwayne Jonhson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Kevin Jonas.

En esta ocasión, cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquirirán nuevas personalidades (se convierten en los avatares disponibles) con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.

“Nos encantó la idea de poder presentar al mundo algo nuevo que nunca nos ha visto hacer, es decir, interpretar a unos adolescentes”, comentó Johnson. “Todos lo pasamos genial, pero Jack haciendo de chica de 16 años es alucinante. Nadie en Hollywood puede hacer ese papel mejor”, dijo entre carcajadas.

“¿Lo dices porque estoy muy conectado con mi lado femenino?”, le preguntó, siguiendo el tono bromista, su compañero de reparto, que adquiere en la jungla la personalidad de Bethany, una adolescente obsesionada por su aspecto físico y su belleza.

“Cuando me pasaron el guión, no podía dejar de imaginar a Dwayne y a Kevin en esos papeles. Sabía que iba a ser algo bueno. Era algo demasiado bueno para ser real. La verdad es que no me suelo entusiasmar tanto por una película. Realmente tenía muchas ganas de hacerlo”, declaró Black.

Hart, toda una institución entre el público afroamericano estadounidense, dijo, también con la misma vena cómica, que Johnson y Black respiraron tranquilos cuando supieron que él iba a estar involucrado.

“Yo les di esa seguridad. Soy la luz que les guía. Mi presencia fue como un gran fichaje de la NBA en el último momento. Ahora vamos a ganar los títulos”, apuntó divertido.

El gran reto para Johnson fue no desentonar en una comedia al estar acompañado por dos maestros del género, si bien con Hart ya había trabajado en “Central Intelligence” (2016).

“Jack y Kevin son titanes y tienen un ritmo magnífico, saben cómo usar el humor a la perfección. Pero sobre todo son grandes actores, y cuando trabajas con gente así te da seguridad total. Estoy muy contento de tenerlos como socios”, declaró “The Rock” sobre esta historia que encierra un mensaje sobre la importancia de ponerse objetivos que uno cree, en principio, inalcanzables.

“Yo en el futuro espero seguir haciendo más de lo mismo, pero más grande y mejor. No me conformo con lo que he logrado hasta ahora. Quiero progresar en todo lo que hago, así que trataré de ser un actor más importante y un mejor empresario”, sostuvo Hart, casado con Eniko Parrish y padre de tres hijos.

“Quiero dejar un camino fácil para mis niños y crearles grandes oportunidades”, señaló.

En ese sentido también se pronunció Black, casado con Tanya Haden y padre de dos hijos.

“Cuando tienes hijos solo piensas en lo que les dejarás y lógicamente solo quieres lo mejor para ellos. Pienso mucho en eso, no tanto en mi carrera durante los próximos años. Escojo mi recorrido en función de las cosas que encuentro y me inspiran”, señaló.

Por su parte, Johnson está casado con Lauren Hashian y espera su tercer hijo.

“Hay que pensar en los pequeños, por supuesto, y escuchar esa voz que hay en tu interior que te sugiere el mejor camino a seguir”, finalizó “The Rock”, quien en ocasiones ha dejado caer que no vería con malos ojos postularse como candidato a la Casa Blanca.