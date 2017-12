VIDEO: Marjorie de Sousa recibió el apoyo de una ex de Julián Gil y éste respondió al ataque

El actor aseguró que este 2017 ha sido el peor año de su vida

Suelta La Sopa conversó con la actriz Ximena Duque hace algunas semanas, y en entrevista, fue cuestionada sobre el caso de Julián Gil y Marjorie de Sousa, ya que la colombiana fue pareja del actor argentino hace muchos años. Por esta razón se atrevió a decir que Julián es un hombre que ha roto muchos corazones y recalcó “no sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo, pero si creo que es su papá y tiene derecho a estar con su bebé”.

Los comentarios de la actriz, pese a que entiende que el padre debe tener acceso al hijo, fueron fuertes y no le hicieron mucha gracia a Gil.

El mismo programa intentó platicar con el actor, y tener una reacción ante las revelaciones de Duque. Gil respondió con un breve silención, y añadió “esto opino”. Al finalizar el encuentro con los medios, Julián dijo que este 2017 había sido el año más duro de su vida. “He sido atacado por todos lados, he sido denigrado, se me ha separado de mi hijo, se me ha tratado de meter preso…“.