Alma Cero confesó entre lágrimas por qué posó desnuda en fotos

La actriz contó la verdadera razón por la que apareció sin ropa en una sesión fotográfica

Alma Cero pidió a TV Azteca apoyo para que los programas de la empresa no toquen el tema de las fotografías en donde posó desnuda hace algunos años, luego de que estas imágenes se filtraran en redes sociales y dieran mucho de qué hablar.

“He pedido que ya no hablen de ese tema, por eso fui y conté mi versión en ‘Ventaneando’, y por ello he pedido el apoyo de que en la empresa donde trabajo, ya no retomen lo trascendido, que ha sido un capítulo muy doloroso en mi vida, del cual ya hablé y del cual no pienso hablar hoy, ni mañana y ni nunca”, comentó.

La protagonista de la teleserie ‘Tres Familias’, aseguró que no está en sus planes dar una exclusiva detallada del verdadero motivo por el cual participó en esa sesión de fotos en la que aparece con el cuerpo desnudo.

“Yo ya no pienso engancharme con ese tema, lo hice por necesidad, para apoyar a mi madre y no me arrepiento, eso lo han muchas mujeres, posar desnudas, pero yo lo hice porque mi madre la estuvo pasando mal… Ahora yo busco que este tema quede en el pasado gracias a TV Azteca, donde me han apoyado y han sabido entender que esas personas que han querido marcarme, no lo van a lograr destruyendo lo que yo estoy haciendo con mi carrera”, puntualizó la actriz.

Alma está concentrada en las grabaciones de ‘Tres Familias’, debido a que el proyecto se ha convertido en el éxito de las novelas de Azteca Trece.

“Tendremos segunda temporada y eso me emociona y mucho… El 2018 será un gran año y estoy segura que el proyecto donde estoy, dará mucho de qué hablar, porque tendremos una segunda temporada llena de excelente contenido”, concluyó la comediante.

POR: Gabriel Cuevas

Mira aquí las declaraciones: