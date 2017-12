Rompe Ninel Conde con tradiciones

Mira cuáles son los propósitos de "El Bombón Asesino" para el año que viene

Mientras unos se preocupan por comprarse ropa interior roja para recibir el amor en el año que está por comenzar, Ninel Conde prefiere no errarle, por lo que andará al natural… ya que eso de la superstición simplemente no le funcionó.

“Hacía lo del bikini rojo, pero, la verdad es que como no me funcionó ahora no me voy a poner nada, porque lo he hecho año con año y no veo claro. Así que esta vez no me voy a poner“, afirmó “El Bombón Asesino” en entrevista telefónica para Agencia Reforma.

Y en cuanto a la tradición de pasearse con las maletas en calles aledañas a su casa para atraer viajes, Ninel prefiere mantenerlas muy guardadas, esto para tener un año un poco más hogareño.

“Siempre hago una oración antes de terminar el año y lo de las maletas: ‘¡No!’. O sea, saco las maletas y no vengo a mi casa en todo el año… Creo que viajo muchísimo, yo al revés, las voy a meter a ver si así estoy más tiempo en mi casa“, dijo entre risas.

Un buen año viene para la cantante, quien aseguró que durante 2018 su trabajo, su propio negocio y un disco serán los propósitos cumplidos.

“Uno de mis propósitos es tratar de disfrutar lo más posible a mis hijos, seguir trabajando, pero tener proyectos en los cuáles tenga una mayor remuneración, digamos económica, y menos desgaste en el trabajo.

“Otro es echar a andar mi empresa de maquillaje y trajes de baño. También sacar mi disco de banda y dedicarle mucho a mi carrera musical”, sostuvo.

Ninel inculca a sus hijos el hábito de agradecer por el año que termina y pedir por los que no fueron tan bendecidos como ellos, así como éxito para ella en un nuevo ciclo que comienza.

“Trato de cada año empezar con una actitud más positiva, eliminar de mi vida lo que me estresa, lo que me atormenta, hacerle como en un jardín, podar lo que ya está muerto, lo que ya no da fruto, es igual el año nuevo para mí“, expresó.

Entre uvas, champagne, abrazos, propósitos y bendiciones es como Ninel celebrará la bienvenida del nuevo año.

“Es momento de que uno reflexione, haga un alto y reestructure cómo piensa desenvolverse el siguiente año, aparte, sobretodo, agradecer a Dios por todas la bendiciones que nos da, la vida, la salud”, aseveró.

ASÍ LO DIJO

“Creo que no debe de perderse realmente lo que significa la época navideña, que es el nacimiento de Jesús. Hay que sensibilizarnos de la gente que no le fue tan bien o quienes perdieron todo, darles palabras de aliento”. Ninel Conde, cantante.

POR: Froylan Escobar