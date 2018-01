Fiesta para rescatar un ritmo cubano

La agrupación Changüí Majadero llega a Nueva York por primera vez cargada del sabor de La Habana

El guitarrista Gabriel García es de origen mexicano, nació y creció en la ciudad de Los Ángeles y aunque lleva en la sangre los ritmos propios de su herencia, es Cuba, su tierra, su gente y su música, la nación que ha marcado su trayectoria. Su pasión por la música caribeña incluso le llevó a formar un colectivo con el que ha propuesto difundir y preservar sonidos que celebran el folclor de esa isla.

García es creador y director de Changüí Majadero, una agrupación que promueve el changüí, un singular ritmo cubano que les traerá a la escena neoyorquina por primera vez, el próximo jueves 11, para dar un concierto gratuito en el Atrium David Rubenstein del Lincoln Center.

“Estamos súper felices de tocar en Nueva York, nos sentimos muy emocionados con esta oportunidad que se nos presenta de llevar el changüí, de la mano de una institución tan importante como es el Lincoln Center. Adelantamos que será una noche de música contagiosa”, agrega García sobre la agrupación, que nació hace seis años y que está radicada en la ciudad de Los Ángeles.

Asegura que durante el concierto el grupo hará un repaso por géneros y estilos clave en la música cubana y temas clásicos como ‘El guararey de pastora’, del que han creado su propia versión. Explica además que el changüí representa la raíz de ritmos tan conocidos como el son, la salsa y la timba. El músico también recuerda su primer contacto con este estilo.

“Esta es una música alegre, muy poco conocida y que requiere una manera muy particular de interpretarse. Yo entré en contacto con este ritmo en la región de Guantánamo, durante un viaje Cuba. Quería explorar la música cubana y tuve la suerte de conocer y compartir con miembros de Changüí Guantánamo, una agrupación que es toda una institución en este terreno. Ellos me acogieron y me ayudaron a valorar toda la riqueza cultural que encierra esta música, que es la base de una gran variedad de géneros populares”, agrega.

García, también vocalista, recuerda además, que durante su exploración musical en Guantánamo, aprendió a tocar el tres cubano, el instrumento con el que subirá a escena junto a Changüí Majadero. “La guitarra fue siempre el instrumento principal en mi vida, pero cuando empecé a tocar Changüí, me interesé también por su técnica y los múltiples estilos que se pueden lograr con el tres”, comenta García.

Al hablar del grupo, el músico asegura que representa una fantástica mezcla cultural que se ve reflejada en su propuesta musical.

“Changüí Majadero reúne culturas muy diferentes que hacen más diversa nuestra música. Muestra de esto es que yo me identifico como chicano, la vocalista del grupo Norrel Thompson es puertorriqueña y el bajista Yosmel Montejo es cubano”, añade sobre el grupo que presentó su primer álbum, ‘El changui majadero’, durante el 2016.

“Cada nuevo escenario es una gran alegría porque nos permite seguir dando a conocer este ritmo, que ha tenido muy poca proyección y que necesitamos mantener vivo y llevar hasta otras generaciones, al igual que yo disfrutaran esta música y amaran esta música”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto de Changüí majadero

Dónde: Atrium David Rubenstein del Lincoln Center, Broadway entre las calles 62nd y 63rd

Cuándo: Jueves 11, a las 7:30 p.m.

Entradas: Gratis.

Información: http://www.lincolncenter.org